Dünyanın en büyük bitkisi keşfedildi

BİLİM insanları, genetik testleri kullanarak Batı Avustralya'da büyük bir sualtı çayırının aslında tek bir bitki olduğunu belirledi. Çayırın en az 4 bin 500 yılda tek bir tohumdan yayıldığına inanılıyor. Batı Avustralya Üniversitesi'nden araştırmacılar, deniz yosununun 200 kilometrekarelik bir alanı kapladığını duyurdu. Çayırı kaç bitkinin oluşturduğunu keşfetmeyi amaçlayan ekip, tek bir bitki olduğunu gördü. Bilim insanı Jane Edgeloe, "Cevap bizi şaşırttı. Sadece bir bitki, Shark Bay'de 180 km'den fazla genişleyerek onu dünyadaki en büyük bitki haline getirdi" dedi.