Dünyanın en büyük makinesi kapanabilir

CERN'in enerji yönetiminden sorumlu yöneticisi Serge Claudet, dünyanın en büyük makinesi unvanlı Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ve diğer parçacık hızlandırıcılarının enerji talebinin en yoğun olduğu dönemlerde kapatılmasına yönelik bir plan hazırladıklarını açıkladı. Öte yandan Claudet, 4.4 milyar dolarlık Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın bozulmasını önlemek için cihazı aniden kapatmak yerine son ana kadar çalışır durumda tutmak istediklerini söyledi. Claudet, "Şebeke istikrarından gerçekten endişe duyuyoruz. Bölgemizde elektrik kesintisini önlemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.CERN, en yoğun dönemlerinde yaklaşık 200 megavat enerji tüketiyor. Bu da Cenevre kentinin tüm tüketiminin üçte birine denk geliyor.