Dünyanın en büyük uçağına ilk Türk kadın pilot oldu

Yaklaşık 12 yıl önce Türk Hava Yolları Teknik'te staj yaparken pilotluk kariyerine adım atan Yıldırım, eğitimlerini tamamladıktan sonra THY'nin Airbus filosunda ikinci pilot olarak göreve başlamış ve daha sonra kariyerine Dubai'de devam etme kararı aldı. Bu süreçte, Emirates Havayolu'nda Airbus A380'de ikinci pilot olarak görev yapmış ve yeterli tecrübeyi edindikten sonra kaptanlık eğitimini başarıyla tamamlayarak kaptan pilot unvanını kazandı.

"BU MESLEK HAYATIMIN PARÇASI"

Yıldırım, bu önemli başarıyı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Yaklaşık 12 yıl önce başladığım bu yolculuk, bugün beni kaptanlık noktasına taşıdı. Her bir adım, her zorluk, her başarı bana çok şey kattı. Bu meslek, sadece bir iş değil, hayatımın parçası oldu. Bugün burada olmamı sağlayan, destekleyen, hep arkamda olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.