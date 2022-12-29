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Giriş Tarihi: 29.12.2022 09:35 Son Güncelleme: 29.12.2022 09:35

Dünyanın En Derin Çukuru Nerede? Dünyanın En Derin Yeri Neresi Ve Derinliği Kaç Metre?

Dünya üzerinde görülen farklı doğa olayları, dünyadaki derin çukurların oluşmasına doğrudan ve dolaylı olarak neden olmuştur. Şiddetli deprem, volkanik patlama gibi olaylar derin çukurların oluşmasına da zemin hazırlamıştır. Dünya üzerinde bulunan çok sayıda derin çukur yer alır. Peki dünyanın en derin çukuru nerede? Bu soruya cevap arayan kişiler, internette araştırma yapmıştır. Dünyanın en derin yeri neresi ve derinliği kaç metre? Bu sorulara dair merak edilenleri sizler için derledik.

Dünyanın En Derin Çukuru Nerede? Dünyanın En Derin Yeri Neresi Ve Derinliği Kaç Metre?

Dünyanın en derin çukuru nerede sorusu kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Yeryüzünde görülen çok sayıda doğa olayı vardır. Doğrudan veya dolaylı olarak görülen bu doğa olayları ise en derin çukurların oluşmasına da neden olmuştur. Dünya üzerinde bu sebeple çok sayıda çukurlar oluşmuştur. Bu çukurlaşmanın nedenleri arasında yerkabuğunda aşınma, şiddetli depremler ve volkanik patlamalar gibi doğa olayları sayılabilir. Yapılan araştırmalar ise en derin çukurların genellikle mağara ve okyanuslarda oluştuğundan bahseder. Bunun yanı sıra, göl ve denizlerde de 1500-4000 metre aralığında derin çukurlar meydana gelir. Dünyanın en derin yeri neresi ve derinliği kaç metre sorusu bu noktada önem kazanmıştır. Bu yazımızda sizler için, dünyanın en derin çukuru nerede sorusuna dair merak edilenlere yer verdik. İşte detaylar...

Dünyanın En Derin Çukuru Nerede?

Dünyada görülen doğa olaylarından ötürü çok sayıda derin çukur oluşmuştur. Dünyanın en derin çukuru nerede sorusu da kullanıcılar tarafından merak edilmiştir. En derin çukur, Challenger adıyla da anılan Mariana Çukurudur. Bu derin çukur, Asya kıtasında ve Büyük Okyanus'ta yer alır ve en derin noktası 10,994 metredir. Bu gölün uzunluğu 2.542 kilometre ve genişliği 69 kilometredir. Mariana Çukurunun keşfedilmesiyle birlikte, o zamana kadar görülmemiş canlılar da keşfedilmiştir. Bu canlılar ise Ejderha Balığı ve Işıklı Denizanadır. Böylelikle dünyanın en derin yeri neresi sorusuna Mariana Çukuru diyebiliriz.

Okyanusun En Derin Yeri Neresi?

Okyanusun derinliği çoğu araştırmalarda önemlidir. Bu durumda okyanusun derinliği 3,688 metre ve maksimum derinliği ise Mariana çukurunda 10,995 metredir. Büyük okyanusun azami derinliği ise 11.022 metre olarak bilinir. Okyanusun en derin yeri neresi sorusuna ise Mariana çukurunu söylemek doğru olacaktır.

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Dünyanın En Derin Çukuru Nerede? Dünyanın En Derin Yeri Neresi Ve Derinliği Kaç Metre?
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