Dünyanın en ekstrem yarışı nefes kesti! Tahtalı Dağı’nın karlı zirvesinden Akdeniz’in mavi sularına

Tahtalı Dağı'nın 2 bin 365 m karlı zirvesinden Akdeniz'e uzanan dünyanın en benzersiz coğrafyasında gerçekleşen eşsiz dağ bisikleti yarışı Sky To Sea MTB Enduro, üçüncü kez gerçekleşti.Yarışta 33:21,93'lük derece elde eden İngiliz sporcu Sam Robson kürsünün zirvesinde yer aldı.

Dünyanın en ekstrem bisiklet yarışları arasında yer alan Sky To Sea'de yer alan sporcular, Tahtalı Dağı'nın zirvesinden verilen start ile mücadeleye başladı.

Yarışın startını; Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Seyhan, Kemer İlçe Emniyet Müdürü Furkan Gediktaş, Kemer Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin, Kemer Belediyesi Meclis ÜyesiTurizm ve Spor Birimi Koordinasyon Sorumlusu Cansın Efir verdi.

GÜÇ VE DAYANIKLILIK TEST EDİLDİ

Dayanıklılığın test edildiği organizasyonda2 bin 365 metre yüksekliğe teleferikle çıkan sporcular, Olympos Dağı'nın kayalıkları, dere yatakları, orman içerisindeki zorlu patika geçişlerinin ardındanKemer plajında kurulan rampa sayesinde atlayış gerçekleştirerek Akdeniz'in mavi sularıyla buluştu. Enduro Organizasyon & Sky Events tarafından düzenlenenTürkiye'nin en ekstrem bisiklet yarışı olma özelliğini de elinde bulunduran organizasyon, 34 kilometrelik zorlu parkurda koşuldu. 12 ülkeden 150 sporcuyu ağırlayan yarışta genel klasmanda dereceye giren ilk 3 sporcu şu şekilde:

1- Sam Robson (33:21,93) (İngiltere)

2- Phil Atwil (34:15,22) (İngiltere)

3- Peter Bethell (34:33,96) (Türkiye)