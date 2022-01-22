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Giriş Tarihi: 23.1.2022

Dünyanın en eski kafatası ameliyatı

Dünyanın en eski kafatası ameliyatı
ABD'DE bulunan Oklahoma Osteoloji Müzesi'ndeki keşif, bilim dünyasını hayrete düşürdü. İngiliz Daily Mail gazetesindeki habere göre, yaklaşık 2 bin yıl önce yaşayan Perulu bir savaşçının kafatasında bulunan metalin, dünyanın ilk kafatası ameliyatının kanıtı olduğu düşünülüyor. Söz konusu metal parçanın yerleştirildiği ameliyatın başarılı olduğuna inanılıyor. Müze yetkilisine göre, Perulu bir savaşçıya ait olan 2 bin yaşındaki kafatasında cerrahi tekniklerin dünyanın en eski örneklerinden biri uygulanmış. Kafatasının kemiklerini uzatmak için kemik ve metal birbirine eklenmiş. DIŞ HABERLER

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Dünyanın en eski kafatası ameliyatı
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