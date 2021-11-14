Dünyanin en güçlü adamı Hollandalı oldu

Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde 12 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışların ikinci gününde iskele Şelale Meydanı'nda dünyanın en güçlü sporcularının yarıştığı "MLO Strongman Champions League" organizasyonunda 12 sporcunun katıldığı, yarışta 13 tonluk TIR çekme, deathlift araç kaldırma, kum torba yükleme ve araç itime yarışı yapıldı.
Kum torbaları yükleme ve araç itme yarışında mücadele eden Letonyalı sporcu İvars Smaukstelis ikinci torbayı taşıyamayarak yere düştü. Şampiyon yarışçı arkadaşlarının kolları arasında sahadan ayrıldı.
Yarışmada Hollanda'dan Kelvin De Ruiter birinciliği, Letonya'dan Aivars Smauktelis ikinciliği, Finlandiya'dan Mika Torro üçüncülüğü kazandı. Dereceye girenlere ödülleri Antalya Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile Alanya Organizasyon Sorumlusu Şükrü Cimrin tarafından verildi.