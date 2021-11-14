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Giriş Tarihi: 14.11.2021 19:43

Dünyanin en güçlü adamı Hollandalı oldu

MEHMET AL MEHMET AL
Dünyanin en güçlü adamı Hollandalı oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde Letonya'dan katılan ve 142 kiloda yarışan İvars Smaukstelis araca kum torba yükleme etabında ikinci torbayı kaldırmayınca yere düştü. İvars'ı yarışmadaki arkadaşları yerden kaldırıldı. İlk müdaheleyi sağlık ekipleri yaptıktan sonra İvars arkadaşların kolları arasında yarışmayı bırakmak zorunda kaldı.

Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde 12 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışların ikinci gününde iskele Şelale Meydanı'nda dünyanın en güçlü sporcularının yarıştığı "MLO Strongman Champions League" organizasyonunda 12 sporcunun katıldığı, yarışta 13 tonluk TIR çekme, deathlift araç kaldırma, kum torba yükleme ve araç itime yarışı yapıldı.


Kum torbaları yükleme ve araç itme yarışında mücadele eden Letonyalı sporcu İvars Smaukstelis ikinci torbayı taşıyamayarak yere düştü. Şampiyon yarışçı arkadaşlarının kolları arasında sahadan ayrıldı.


Yarışmada Hollanda'dan Kelvin De Ruiter birinciliği, Letonya'dan Aivars Smauktelis ikinciliği, Finlandiya'dan Mika Torro üçüncülüğü kazandı. Dereceye girenlere ödülleri Antalya Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile Alanya Organizasyon Sorumlusu Şükrü Cimrin tarafından verildi.

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Dünyanin en güçlü adamı Hollandalı oldu
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