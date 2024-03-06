Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı: Türkiye’den 7 lezzet listeye girdi

Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) adlı web sitesi dünyanın en iyi tatlılarını duyurdu. Rusya merkezli Sputnik ajansındaki detaylara göre Türkiye'den 7 tatlı listeye girdi. Listede 9'uncu sırada Maraş dondurması, 17'nci sırada Antep baklavası yer aldı. 23'üncü sırada da fıstıklı sarma kendine yer buldu. Listede 29'uncu sırada ise baklava, 46'ncı sırada irmik helvası, 51'inci sırada kazandibi, 52'nci sırada fırın sütlaç yer aldı. İşte ilk 5'te olan tatlılar: Makroud el Louse Badem / Cezayir, Pastel de Nata Pastel de Nata / Portekiz, Pastel de Belem / Portekiz, Petticoat Tails / İskoçya, Clotted Cream Ice Cream / İngiltere...