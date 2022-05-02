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Giriş Tarihi: 3.5.2022

Dünyanın en küçük böbrek nakilli hastası büyüdü

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Dünyanın en küçük böbrek nakilli hastası büyüdü
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 9 Mayıs 2012'de 1.5 yaşında iken babası Erdem Baş'ın böbreği ile hayata tutunan Berk Baş, 11 yaşına bastı. Ordu'da, 2010'da dünyaya gelen Berk'e, henüz 5 aylıkken böbrek hastalığı tanısı konuldu. Bir böbreği doğuştan işlev görmeyen ve normalden küçük olan, diğer böbreğinde çok sayıda kist bulunan çocuğa henüz 1.5 yaşındayken, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, babası Erdem Baş'ın böbreği nakledildi. Başarılı ameliyatın ardından, dünyanın en küçük yaşta böbrek nakli yapılan hastası olarak tıp tarihine geçen Berk, şimdi 11.5 yaşında ortaokul öğrencisi. Yaşıtları gibi oyun oynayıp koşabilen Berk, böbrek nakilli olduğunu hissetmediğini söyledi. Berk'e bir böbreğini verdikten bir süre sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde işe başlayan baba Erdem Baş ise "Çok başarılı ve çalışkan bir öğrenci" dedi.

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Dünyanın en küçük böbrek nakilli hastası büyüdü
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