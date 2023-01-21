Dünyanın en sağlıklı tuzlarından olan Çankırı doğal kaya tuzu Bambi ile yatağa girdi

Türkiye'de her yıl ortalama 5 milyon adet yatak satılırken bunun 300 bin adetinde pay sahibi olan ve 30 binini yurt dışına ihraç ederek ülke ekonomisine katkısını sürdüren Bambi Yatak, inovatif ürün çalışmalarında da bir yeni ürüne daha imza attı. 15 milyon TL'lik Ar-Ge yatırımıyla Çankırı doğal kaya tuzunu yatağa entegre ederek 'Biosalt Yatak'ı geliştiren Bambi, ürettiği yatakları yurt içinde 690'den fazla mağazasında, yurt dışında ise 25'ten fazla ülkede satışa sunacak.

İnsan vücudunun ihtiyacı olan 92 elementten 84'ünü doğal olarak dengeli bir şekilde içeren tuz sayesinde uyku anında daha rahat nefes almaya yardımcı olan Biosalt seti ile yıllık 450 milyon TL'lik satış hedefleyen şirket, yarattığı ekonomik değerle mağazalaşma çalışmalarına AVM'lerde ağırlık verecek.

Hititlerden günümüze uzanan şifa kaynağı Çankırı doğal kaya tuzu Biosalt'ta

Hikayesi olan ürünlerle sektörde fark yaratan işlere imza attıklarını ve doğanın sunduklarını en doğru şekilde kullanarak tüketicileri ile buluşturduklarını ifade eden Bambi Yatak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Çetmen, "Toplamda 18 aylık bir Ar-Ge süreci ve 45 milyon TL'lik toplam yatırımla Biosalt yatağımızı ürettik. Ülkemizin önemli değerlerinden olan ve Hititler döneminden günümüze kadar gelen Çankırı doğal kaya tuzu; doğal minerallerle zenginleşmiş özelliği ile ön plana çıkıyor. Vücuttaki biriken toksit mineralleri ve indirgenmiş diğer tuzların atılmasına imkan tanırken bütün hücreleri harekete geçirerek dinlenmeyi daha etkin kılıyor. Kalsiyum, demir, çinko, potasyum, magnezyum ve bakır da içeren tuz, hiçbir ağır metal barındırmaması sebebiyle de en sağlıklı tuzlar arasında yer alıyor. Bambi olarak bundan önceki Ar-Ge projelerimiz de olduğu gibi ülkemizin doğal değerlerini katma değerli ürünlere çevirerek tüketicilerimizin kullanımına sunuyoruz. Nitekim Ünye sahillerinde yer alan manyetik siyah kumdan ürettiğimiz Magnasand Therapy yatak ve Bor Enstitüsü ile yaptığımız stratejik çalışmalar sonucunda milli değerimiz boru kullandığımız Borjen yatağımız da bunun önceki örnekleri. Ekonomi ve sağlık yönünden yarattığı değerle hem şirketimize hem de ülkemize önemli ölçüde katkı sunacak Biosalt yatağımızı da yurt içinde 690'dan fazla mağazada, yurt dışında ise 25'ten fazla ülkede satışa sunacağız. Bu yılın ilk büyük yatırımı sayesinde ilerleyen aylarda hızlı bir büyümeyle hedeflerimize ulaşmayı öngörüyoruz" dedi.

Hedef günde 4 bin yatak üretim kapasitesi

Beklentilerinin üzerinde bir büyümeye imza attıkları 2022 yılını 1 milyar 545 milyon TL ciro ile noktaladıklarını ifade eden Çetmen, 2023 yılındaki stratejilerine dair şu açıklamaları yaptı: "Halihazırdaki fabrikamız 70 bin metrekarelik alana sahip. Bu sayede günlük 3 bin yatak üretebilme kapasitesine sahibiz. Biz bunu önümüzdeki zaman içerisinde 110 bin metrekareye çıkararak Biosalt başta olmak üzere üretim kapasitemizi günde 4 bine yükselteceğiz. Bunun yanı sıra yaklaşık 1000 kişilik çalışan sayımızı da yeni üretim kapasitemiz ile doğru orantılı olarak artıracağız."

Bambi mağazaları 2023 yılında daha çok AVM'de yer alacak

Bambi'nin önem verdiği konuların başında gelen mağazalaşma çalışmalarının 2023 yılında AVM'ler özelinde ağırlık kazanacağını söyleyen Çetmen, "Güncel olarak AVM'lerde yüzde 2-3 oranında yer alıyoruz. 2023 yılıyla birlikte AVM'lerdeki mağazalaşma hızımız da ciddi artış gösterecek. Bu sayede AVM'lerdeki oranımızı yılın sonuna dek yüzde 10 seviyesine çıkarmayı öngörüyoruz. Ayrıca ev tekstilinde de bir atağımız var. Bu noktada da Türkiye'deki en büyük firmalarla çalışıp koleksiyonumuzu genişleteceğiz" ifadelerini kullandı.