Dünyanın en sağlıksız besini seçildi! İşte sofranızda duran zehir

Yemeklere ne kadar lezzet kattığını bilsek de birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Bulyonların neden olduğu hastalıklar arasında Parkinson, sara, obezite ve Alzheimer gibi önemli sağlık sorunları yer alıyor. Bulyonların bu kadar sağlıksız olmasının altında yatan sebep ise içinde MSG yani ( mono sodyum gluatamat bulunması.

KARACİĞER HASARINA YOL AÇIYOR

Aslında bu ürün Çin tuzu olarak biliniyor. Fazla tüketilmesi halinde sara, Parkinson, göz retinasında büyüme, insülin artışı, karaciğer hasarı gibi sağlık sorunlarına yol açıyor.

Uzmanlar, özellikle hamilelerin kesinlikle tüketmemesini öneriyor. Aksi halde plasentayı geçerek bebeğe büyük oranda zarar veriyor.

SAĞLIKSIZ BİLEŞENLER AÇISINDAN YÜKSEKTİR

Bulyon küpleri, çorbalara ve diğer yemeklere lezzet katmak için kullanılan küçük, konsantre et suyu küpleridir. Bulyon küpleri yemeğinize lezzet katmanın uygun bir yolu olsa da, sodyum ve diğer sağlıksız bileşenler açısından da yüksektir.

Sodyum, vücudumuzun düzgün çalışması için küçük miktarlarda ihtiyaç duyduğu temel bir mineraldir.

FELÇ GİBİ ÇEŞİTLİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇIYOR

Yüksek sodyum alımı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve felç dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarıyla bağlantılıdır. Bulyon küpleri, doymuş ve trans yağlar da dahil olmak üzere sağlıksız yağlar bakımından da yüksektir.

KOLESTEROL SEVİYELERİNİ YÜKSELTİR

Bu tür yağlar kolesterol seviyenizi yükseltebilir ve kalp hastalığı riskinizi artırabilir. Bununla beraber bulyon küpleri genellikle baş ağrısı, mide bulantısı ve diğer sağlık sorunlarıyla bağlantılı bir gıda katkı maddesi olan MSG içerir.

MONO SODYUM GLUTAMAT BULUNDURUYOR

Tavuk bulyon, bakır ve selenyum içeren besin maddelerinden yoksundur. Bazı çeşitler, birçok gıdada lezzeti arttırmak için yaygın olarak kullanılan bir katkı maddesi olan MSG'yi de içerebilir. MSG, bazı insanların sağlık nedenleriyle kaçındığı bir bileşendir.

REAKSİYONLARA NEDEN OLUYOR

MSG uzun yıllardır gıda katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Bu süre zarfında FDA , insanların içinde MSG bulunan gıdalara atfettiği reaksiyonlarla ilgili birçok rapor aldı. MSG semptom kompleksi olarak adlandırılan bu reaksiyonlar şunları içerir:

Baş ağrısı

Kızarma

Terlemek

Yüz, boyun ve diğer bölgelerde hissizlik (uyuşma), karıncalanma veya yanma

Hızlı çırpınan kalp atışları

Göğüs ağrısı

Hasta hissetmek (bulantı)

Zayıflık

BEYNE ZARAR VERİYOR

Yapılan araştırmalarda, MSG'nin gelişmekte olan beynin çeşitli bölgelerinde nöronal hücre ölümüne neden olduğunu kaydedildi. Örneğin, MSG, homeostazın korunmasında çok önemli bir rol oynayan hipotalamusa zarar verdi.