Dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen, İngiltere ve ABD’de Türkiye’yi temsil edecek

Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle akşam saatlerinde Londra'ya uçan Kösen, İGA İstanbul Havalimanı'nda kendisini tanıyan yolcuların yoğun ilgisi ile karşılaştı, fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.
Kısa bir süre önce Romanya'ya gittiğini ve ulusal bir televizyon kanalındaki yemek programına katıldığını ifade eden Kösen, Londra'da bazı etkinliklere katıldıktan sonra ABD'ye giderek bir festivale katılacağın söyledi. Kösen "Ülkemizi ve kültürümüz tanıtmak bizim vazifemiz. Bunu severek yapıyoruz. Ülkemin tüm insanların selam" dedi.