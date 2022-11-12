Haberler Yaşam Haberleri Dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen, İngiltere ve ABD'de Türkiye'yi temsil edecek
Giriş Tarihi: 12.11.2022 18:34 Son Güncelleme: 12.11.2022 20:04

Dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen, İngiltere ve ABD'de Türkiye'yi temsil edecek

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre 2 metre 51 santimetre boyuyla 'dünyanın en uzun boylu adamı' olan Sultan Kösen, bazı etkinliklere katılmak için İngiltere'ye gitti.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen, İngiltere ve ABD’de Türkiye’yi temsil edecek

Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle akşam saatlerinde Londra'ya uçan Kösen, İGA İstanbul Havalimanı'nda kendisini tanıyan yolcuların yoğun ilgisi ile karşılaştı, fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.

Kısa bir süre önce Romanya'ya gittiğini ve ulusal bir televizyon kanalındaki yemek programına katıldığını ifade eden Kösen, Londra'da bazı etkinliklere katıldıktan sonra ABD'ye giderek bir festivale katılacağın söyledi. Kösen "Ülkemizi ve kültürümüz tanıtmak bizim vazifemiz. Bunu severek yapıyoruz. Ülkemin tüm insanların selam" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT YASASI SON DAKİKA: Yürürlük tarihi, şartları ve kapsamı belli oldu! Emeklilikte yaşa takılanlar için müjdeyi Bakan Bilgin verdi
Sözleşmeliye kadro son dakika gelişmeleri 12 Kasım 2022: Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Bakan Bilgin'den sevindiren açıklama!
EYT, asgari ücret 2023, sözleşmeliye kadro SON DAKİKA: Bakan Bilgin 3 müjde için açıkladı! İşte en net tarihler
PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ 2022: KPSS şartsız 55 bin PTT personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl?
TOKİ Van kura sonuçları isim listesi sorgulama 2022: TOKİ Van kura çekimi sonuçları açıklandı! TOKİ başvuru sonuçları öğrenmek için tıkla
Emekli ve memur zammı 2023 ile 6 tabloda tüm yeni maaşlar! Enflasyon farkı ile Ocak zammı ve emekli-memur maaşları ne kadar olacak?
Yalı Çapkını 8. bölüm full izle tek parça | Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm kesintisiz izle - full HD
Son dakika: Necip Hablemitoğlu cinayetinde flaş gelişme: Sır suikast çözülüyor! Aralarında FETÖ elebaşı Gülen de var
Aslı Enver’in eşi Berkin Gökbudak kimdir, ne iş yapıyor? Berkin Gökbudak kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Aslı Enver'den sürpriz nikah!
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen, İngiltere ve ABD'de Türkiye'yi temsil edecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA