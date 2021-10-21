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Giriş Tarihi: 21.10.2021 11:53 Son Güncelleme: 21.10.2021 12:04

Dünyanın en uzun ikinci kanyonu

ATA GÜNDÜZ KURŞUN ATA GÜNDÜZ KURŞUN
Dünyanın en uzun ikinci kanyonu

Uşak'ta 77 kilometre uzunluğa sahip dünyanın en uzun ikinci kanyonu olan Ulubey Kanyonu, büyük ilgi çekiyor. Cam terasın da bulunduğu kanyon, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Dünyanın en uzun ikinci kanyonu olarak bilinen Uşak'taki Ulubey Kanyonu, ziyaretçi akınına uğruyor.

Büyük Menderes grabeninin çökmesiyle oluşan kanyon, yer yer 140 ila 170 metre arasında derinliğe ulaşırken, zemininden de Banaz Çayı ve Dokusele Deresi geçiyor. 77 kilometre uzunluğundaki kanyon, Amerika'daki Grand Kanyon'dan sonra dünyanın en uzun ikinci kanyonu unvanını taşıyor.

CAM TERAS İLGİ ÇEKİYOR

Ulubey Kanyonu, 100 ila 500 metre arasındaki genişliğiyle, bünyesinde başta antik dönem olmak üzere Selçuklu ve Osmanlı'dan birçok yapıyı barındırıyor. Kanyonun en dikkat çeken kısmı ise cam teras. 150 metre yüksekliğinde ve 135 metrekare büyüklüğündeki cam terasın üzerine çıkan ziyaretçiler, hem eşsiz manzarayı izliyor, hem de bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

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Dünyanın en uzun ikinci kanyonu
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