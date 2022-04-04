Dünyanın en uzun kadınından yeni bir rekor

Gelgi bu rekorlardan sonra en uzun el, parmak ve sırtına sahip olan kadın unvanı almak için girişimlerde bulunduğunu belirterek"2021 yılında elde ettiğim Dünya'nın en uzun kadın unvanından sonra aklımda olan 'dünyanın en uzun eline sahip kadın', 'dünyanın en uzun parmaklarına sahip kadın' ve 'dünyanın en uzun sırtına sahip kadın' unvanı için 2022 yılı başında Guinness Dünya Rekorlar Türkiye Temsilciliğine başvurdum ve ölçümler yapıldıktan sonra Dünya'nın en büyük eline sahip kadını', 11,2 santimetre ile 'dünyanın en uzun parmaklarına sahip kadını' ve 59,90 santimetre ile 'dünyanın en uzun sırtına sahip kadını' unvanlarını alarak onaylandı.