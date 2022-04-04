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Giriş Tarihi: 4.4.2022 15:44 Son Güncelleme: 4.4.2022 16:06

Dünyanın en uzun kadınından yeni bir rekor

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Dünyanın en uzun kadınından yeni bir rekor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki “Weaver Sendromu” rahatsızlığı nedeniyle Dünya’nın en uzun boyuna sahip olan Rümeysa Gelgi bu seferde 'Dünya’nın en büyük eline sahip kadını' 11,2 santimetre ile 'Dünyanın en uzun parmaklarına sahip kadını' ve 59,90 santimetre ile 'dünyanın en uzun sırtına sahip kadını' unvanlarını aldı.

Safranbolu ilçesinde yaşayan ve 'Weaver Sendromu' nedeniyle hızla uzayan ve 2014'te 2 metre 13,5 santimetre boyu ile 'dünyanın 18 yaş altı en uzun genç kızı' unvanını alarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rümeysa Gelgi, 2021'de de 2 metre 15 santimetre boyu ile 'dünyanın en uzun boylu kadını' unvanına sahip oldu.

Gelgi bu rekorlardan sonra en uzun el, parmak ve sırtına sahip olan kadın unvanı almak için girişimlerde bulunduğunu belirterek"2021 yılında elde ettiğim Dünya'nın en uzun kadın unvanından sonra aklımda olan 'dünyanın en uzun eline sahip kadın', 'dünyanın en uzun parmaklarına sahip kadın' ve 'dünyanın en uzun sırtına sahip kadın' unvanı için 2022 yılı başında Guinness Dünya Rekorlar Türkiye Temsilciliğine başvurdum ve ölçümler yapıldıktan sonra Dünya'nın en büyük eline sahip kadını', 11,2 santimetre ile 'dünyanın en uzun parmaklarına sahip kadını' ve 59,90 santimetre ile 'dünyanın en uzun sırtına sahip kadını' unvanlarını alarak onaylandı.

Kendisini bu şekilde kabul ettiğini belirten Gelgi" Ciddi fiziksel farklılıklar ile dünyaya geldim. Bu farklılıkların mümkün olduğu kadarının da tanınmasını ve kutlanmasını istedim. Umuyorum ki; bu yaptığım görünür farklılıklara sahip her birey için bir ilham kaynağı olur.

Kendilerini oldukları gibi kabul etme yönünde. Kendilerini oldukları gibi kabul ettiklerinde dünyanın da onu kabul ettiğini, bu şekilde göstermiş oluyorum. Motivasyonum tamamıyla buydu" diye konuştu.

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Dünyanın en uzun kadınından yeni bir rekor
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