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Giriş Tarihi: 29.12.2022 09:36 Son Güncelleme: 29.12.2022 09:36

Dünyanın En Uzun Nehri Hangisi? Dünyadaki En Uzun Nehir Nerede, Hangi Ülkede ve Kaç Kilometre?

Coğrafya derslerinde veya sınavlarda da karşımıza çıkan sorulardan birisi, dünyanın en uzun nehri hangisi sorusudur. Dünya üzerinde çok sayıda nehir bulunur. Bu nehirler boyutlarına göre değişlik gösterir. Dünyanın en uzun nehri nerede hangi ülkede ve kaç kilometre soruları ise kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Bu yazımızda da özellikle dünyanın en uzun nehri hangisi sorusuna dair merak edilenlere yer verdik. İşte detaylar...

Dünyanın En Uzun Nehri Hangisi? Dünyadaki En Uzun Nehir Nerede, Hangi Ülkede ve Kaç Kilometre?

Dünya üzerinde çok sayıda deniz, göl ve nehir bulunur. Dünyanın pek çok yerinde görülen nehirler ise uzunluğuna göre değişiklik gösterir. Yaşamın her alanında da coğrafya bilgileri önem taşımıştır. Sınavlarda da karşımıza çıkan nehirler, farklı uzunlukta olabilir. Dünyanın en uzun nehri hangisi sorusu kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Dünyadaki en uzun nehir nerede, hangi ülkede ve kaç kilometre soruları da merak edilmiştir. Bu yazımızda sizler için dünyanın en uzun nehri hangisi sorusu hakkında merak edilenleri derledik.

Dünyanın En Uzun Nehri Hangisi?

Dünyanın en uzun nehri hangisi sorusu, kullanıcılar tarafından merak edilmiştir. Yapılan araştırmalar doğrultusunda dünyanın en uzun nehri Nil nehridir. Bu nehrin uzunluğu 6 bin 695 kilometredir. Düzenli bir akışa sahip olmayan bu nehirde taşkınlık da görülmüştür. Bu durum, Nil nehri yakınlarında yer alan tarlalarda da su baskınları yaşanmıştır. Dünyanın en uzun nehri olan Nil nehrinin nerede olduğu da kullanıcılar tarafından merak edilmiştir. Nil nehri Orta Doğu ülkesi olan Mısır'da bulunur. Nil nehrinin bulunduğu Mısır, değerli topraklar ve turizm değeri açısından önemli kazanımlar elde etmiştir. Dünyanın en uzun 2. nehri ise, 6 bin 400 kilometreyle Amazon'dur. Bu nehir ise Güney Amerika'da bulunur.

Dünyanın En Uzun Nehirleri Sıralaması

Pek çok bilim insanı tarafından da araştırılan dünyanın en uzun nehirleri sıralaması, kullanıcıların da merak ettiği konular arasındadır. Dünya üzerinde uzunluğu 1000 kilometreden fazla olan 165 nehir yer almıştır. Büyük kısmı Asya'da bulunan bu nehirlerin sıralaması da önemlidir. İlk sırada yer alan Nil nehri, 6,695 kilometre ile en uzun nehirdir. Bunu takiben ise 6 bin 400 kilometre uzunluğuyla Amazon Nehri gelir. Bunların ardından ise sırayla; Yangtze, Mississippi, Irtyysh, Yenisey Irmağı, Huang He Nehri olarak ilerler.

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Dünyanın En Uzun Nehri Hangisi? Dünyadaki En Uzun Nehir Nerede, Hangi Ülkede ve Kaç Kilometre?
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