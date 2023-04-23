"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 2 Nisan 2023 Pazar günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya sorulan "Dünyanın en yüksek dağı" olan Everest'e adı verilen George Everest için verilen hangi bilgi doğrudur? anlamına gelen atasözü hangisidir? Sorusununun yanıtını merak edenler araştırmalarını sürdürüyor.
ATV ile 23 Nisan Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;
SORU: "Dünyanın en yüksek dağı" olan Everest'e adı verilen George Everest için verilen hangi bilgi doğrudur?
A- Everest'in zirvesine tırmanan ilk kişidir.
B- Everest'e tırmanırken ölen ilk dağcıdır.
C- Everest dağına paraşütle inen ilk kişidir.
D- Everest dağı'nı hiç görmemiştir. (CEVAP)