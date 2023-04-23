Haberler Yaşam Haberleri "Dünyanın en yüksek dağı" olan Everest'e adı verilen George Everest için verilen hangi bilgi doğrudur?
Giriş Tarihi: 23.4.2023 21:40 Son Güncelleme: 23.4.2023 21:44

"Dünyanın en yüksek dağı" olan Everest'e adı verilen George Everest için verilen hangi bilgi doğrudur?

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 23 Nisan 2023 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlandı. Sevilen yarışmada bu akşam sorulan "Dünyanın en yüksek dağı" olan Everest'e adı verilen George Everest için verilen hangi bilgi doğrudur? sorusuna ilişkin detayları öğrenmek isteyen izleyiciler bilgi sahibi olmak adına araştırmalarını sürdürüyor. İşte merak edilen sorunun cevabı ve tüm detaylar.

Dünyanın en yüksek dağı olan Everest’e adı verilen George Everest için verilen hangi bilgi doğrudur?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 2 Nisan 2023 Pazar günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya sorulan "Dünyanın en yüksek dağı" olan Everest'e adı verilen George Everest için verilen hangi bilgi doğrudur? anlamına gelen atasözü hangisidir? Sorusununun yanıtını merak edenler araştırmalarını sürdürüyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (23 NİSAN 2023)

ATV ile 23 Nisan Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;

SORU: "Dünyanın en yüksek dağı" olan Everest'e adı verilen George Everest için verilen hangi bilgi doğrudur?

A- Everest'in zirvesine tırmanan ilk kişidir.
B- Everest'e tırmanırken ölen ilk dağcıdır.
C- Everest dağına paraşütle inen ilk kişidir.
D- Everest dağı'nı hiç görmemiştir. (CEVAP)


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"Dünyanın en yüksek dağı" olan Everest'e adı verilen George Everest için verilen hangi bilgi doğrudur?
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