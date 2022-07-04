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Giriş Tarihi: 4.7.2022

Dünyanın etrafında 3’ncü tur için hazır

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Dünyanın etrafında 3’ncü tur için hazır

73 yaşındaki “Demir Adam” lakaplı Ali Bıdı, gençlere taş çıkartıyor. 8 yılda yüzme, koşma ve bisikletle dünyanın etrafını 2 kez turlayan Bıdı, 5 yıl içinde 3’üncü turu tamamlamayı hedefliyor

Antalyalı "Demir Adam" lakaplı 73 yaşındaki iş insanı Ali Bıdı, 2014'ten bu yana, yüzüyor, koşuyor ve bisiklete biniyor. Haftada 30-35 saat spor yapan Bıdı, 8 yılda 3 bin kilometre yüzdü. 60 bin kilometre bisiklete bindi, 22 bin kilometre de koştu. Toplamda 85 bin kilometreye ulaşan Bıdı, dünyanın etrafını iki turdan fazla kat ederek kendi yaş grubunda bir ilki gerçekleştirdi. Yeni hedefi ise 5 yılda 3'üncü turu tamamlamak.



Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Türkiye Triathlon Federasyonu'nun yıllık faaliyet programında yer alan ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 3'üncüsü gerçekleştirilen Avlu Balıkesir Triatlonu'nda da birinci oldu.



BİYOLOJİK YAŞI 33 OLARAK BELİRLENDİ
Kondisyon testinde biyolojik yaşı 33 olarak belirlenen Bıdı, "Tenis oynuyordum, koşuyordum. 2014'te ise önce triatlonla tanıştım ve çok keyif aldım. Katıldığım yarışmalarda Türkiye birincilikleri ve dünya ikincilikleri yaşadım. Ironman'e başladım. Onda da 2 kez dünya ikincisi oldum. Kasımda yapılacak dünya şampiyonasında tek hedefim birincilik.



'Dünyanın etrafında 3'üncü turu atıyorum' dediğimde 'Arabayla mı?' diye soruyorlar. Sporla dediğimde kimse inanmak istemiyor. Hastalıklar yüzünden 35 yıl ilaçlarla yaşadım. Sporla tanıştıktan sonra 17 yıldır hiç ilaç kullanmıyorum. Spor bana hayat veriyor. Bundan sonra da istikrarlı bir şekilde spor yapmaya devam edeceğim. Herkesi spor yapmaya davet ediyorum. Çünkü spor dünyanın en iyi ilacıdır" dedi.

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Dünyanın etrafında 3’ncü tur için hazır
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