Dünyanın etrafında 3’ncü tur için hazır

Antalyalı "Demir Adam" lakaplı 73 yaşındaki iş insanı Ali Bıdı, 2014'ten bu yana, yüzüyor, koşuyor ve bisiklete biniyor. Haftada 30-35 saat spor yapan Bıdı, 8 yılda 3 bin kilometre yüzdü. 60 bin kilometre bisiklete bindi, 22 bin kilometre de koştu. Toplamda 85 bin kilometreye ulaşan Bıdı, dünyanın etrafını iki turdan fazla kat ederek kendi yaş grubunda bir ilki gerçekleştirdi. Yeni hedefi ise 5 yılda 3'üncü turu tamamlamak.Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Türkiye Triathlon Federasyonu'nun yıllık faaliyet programında yer alan ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 3'üncüsü gerçekleştirilen Avlu Balıkesir Triatlonu'nda da birinci oldu.Kondisyon testinde biyolojik yaşı 33 olarak belirlenen Bıdı, "Tenis oynuyordum, koşuyordum. 2014'te ise önce triatlonla tanıştım ve çok keyif aldım. Katıldığım yarışmalarda Türkiye birincilikleri ve dünya ikincilikleri yaşadım. Ironman'e başladım. Onda da 2 kez dünya ikincisi oldum. Kasımda yapılacak dünya şampiyonasında tek hedefim birincilik.'Dünyanın etrafında 3'üncü turu atıyorum' dediğimde 'Arabayla mı?' diye soruyorlar. Sporla dediğimde kimse inanmak istemiyor. Hastalıklar yüzünden 35 yıl ilaçlarla yaşadım. Sporla tanıştıktan sonra 17 yıldır hiç ilaç kullanmıyorum. Spor bana hayat veriyor. Bundan sonra da istikrarlı bir şekilde spor yapmaya devam edeceğim. Herkesi spor yapmaya davet ediyorum. Çünkü spor dünyanın en iyi ilacıdır" dedi.