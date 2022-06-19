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Giriş Tarihi: 20.6.2022

Dünyanın gözü Kayseri’de

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Dünyanın gözü Kayseri’de
Dünyaca ünlü ABD'li paleoantropolog Prof. Tim White, dünyanın çeşitli üniversitelerinden bilim insanlarıyla birlikte Kayseri'ye gelerek, 7.5 milyon yıllık fosillerin bulunduğu, Yamula Barajı kıyısındaki kazı çalışmalarını inceledi. White, "Dünyada eşi benzeri olmayan fosiller, gelip gördüm hayran kaldım. Fosiller sadece Türkiye standartlarında değil, uluslararası standartlarda da çok önemli. En iyi yol, burada bir müze oluşturarak çıkan eserlerin sergilenmesi. Bunun gerçekleşmesi için elimden gelen katkıyı sunacağım. Türkiye'de fosillere özel müze yok, Kayseri'deki müze ilk olacak. Sadece eğitim değil, aynı zamanda ekonomik bir kazanımı da var. Müzenin açılışına da gelmek istiyorum" dedi.

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Dünyanın gözü Kayseri’de
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