Dünya’nın gözü Kayseri’de! ABD’li profesör 7,5 milyon yıllık fosilleri incelemek için Kayseri’ye geldi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Yamula Barajı kıyısında gerçekleştirilen kazılarda gün yüzüne çıkarılan 7 buçuk milyon yıllık fosiller, dünyanın ilgilisini çekmeye devam ediyor. Alanında dünyaca ünlü ABD'li antropolog ve paleoantropolog Prof. Dr. Tim White, dünyanın çeşitli üniversitelerinden oluşan akademisyen gurubu ile Kayseri'ye geldi.

FOSİLLER ABD'Lİ PROFESÖRÜ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Kayseri'de Bilim Merkezi'ni gezerek buradaki fosilleri inceleyen Prof. Tim White, gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. 7 buçuk milyon yıllık fosillerin kendisini hayrete düşürdüğünü belirten Tim White, "Kayseri'de yapılan kazılarda elde edilen fosiller sadece Türkiye'nin kendi standartlarında değil, uluslararası standartlarda çok önemli. Burada bir müze oluşturmak, çıkan eserlerin sergilenmesi, aynı zamanda nesilden nesle, öğrencilerden profesörlere kadar hem yerel halkın öğrenmesi için en iyi yoldur. Bunun gerçekleşmesi için sizlere elimden gelen bütün katkıyı sunmaya hazırım" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE BİR İLK"

Ankara, İzmir ve İstanbul gibi şehirlerde dahi olmayan Kayseri'deki fosil müzesinin Türkiye'de bir ilk olacağını ifade eden ABD'li Prof. Dr. Tim White, "Şu anda Ankara, İzmir, İstanbul'da olmayan bir müzedir. Özel fosillere ait bir müze yok, Kayseri'deki müze, Türkiye'de bir ilk. Bu gelişmenin içerisinde olmak benim için büyük bir onurdur. Bu ekipte, kazıyı yapan bütün üyeler çok yetenekli ve değerli, yaptıkları çalışmalar da çok önemli" dedi.

ABD'Lİ PROF. TİM WHİTE KAZI ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ

Öte yandan dünyaca ünlü ABD'li Prof. Dr. Tim White, beraberindeki bilim insanları ile Kayseri'de bulunan fosil kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Bütün çalışmalarının Afrika'da sürdüğünü ifade eden White, Afrika'daki, tarih öncesi yaşamış prehistorik hayvanların faunası ile Anadolu'da yaşamış olanlarla karşılaştırmaya ve buradaki tarih öncesi prehistorik faunasını görmeye geldiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Aslında bütün çalışmalarım Afrika'da sürüyor. Ama Afrika'daki çalışmalarım sonucunda bulduğum bulgular oradaki tarih öncesinde yaşamış prehistorik hayvanların faunası. Amacım onları burada Anadolu'da yaşamış olanlarla karşılaştırmak ve buradaki tarih öncesi prehistorik görmek. Büyük ölçüde birbiri arasındaki bağlantıları anlamak aynı zamanda da. Beni Türkiye'de çalışan meslektaşlarım çağırdığı zaman geldiğimde daha önce Bilim Merkezi'nde gördüğüm o devasa fosiller, dünyada eşi benzeri olmayan fosiller ve aynı zamanda buraya gelip burada tabakaların içerisinde gördüğüm fosiller karşısında hayran kaldım. Bu inanılmaz bir çalışma. Kayseri'de bulunan fosillerin dünyada eşi benzeri olmayan fosiller. Aynı zamanda Bilim Merkezi'nde orada çocukların ziyaretini görmek beni çok heyecanlandırdı. Müze önemli bir etmen. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Bilim yapıyoruz. Ama müzeyle yaptığımız şey nedir? Müzedeki örnekleri sergileyerek yaptığımız şey ise bunu halka, eğitime, çocuklara kazandırmak. Buraya birçok araştırmacı gelecek. Belki burada büyüyen çocuklar bu işe ilgi duyacak, jeolog olacak, paleontolog olacak ve kendi yerelindeki tarih öncesi canlıların varlığını öğrenecek. Bu, burası için büyük bir kazanım. Bu sadece eğitim için değil, bunun aynı zamanda ekonomik bir kazanımı var. Burası sadece Türkiye'de yaşayan Türkiye vatandaşlarına değil, aynı zamanda uluslararası, buraya gelen turistlere sunulabilir, onlar burası hakkında önemli bilgiyi edinebilir, öğrenebilir ve inanılmaz bir heyecan oluşur ki bu konuda çok heyecanlıyım. Buradaki profesyonel takım çalışması bunları ortaya çıkardı ve müze açılışında buraya gelmek istiyorum" diye konuştu.

KAYSERİ ADETA AÇIK HAVA MÜZESİ

ABD'li Prof. Tim White'ı makamında kabul eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise Kayseri'nin bir açık hava müzesi niteliğinde olduğunu belirterek, "Kayseri, milattan önce 4 bin, bugüne kadar 6 bin yıllık geçmişiyle değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış, medeniyetler açısından en zengin şehirlerden birisidir. Örneğin Cumhuriyet Meydanı'na geldiğiniz zaman en az 6 medeniyetin eserini görürsünüz. Bu zenginlikleri sadece fiziki olarak yapılanma ya da geçmişteki dokularla değil, bunun yanında Okşan hocam ve heyeti sayesinde anladık ki paleontoloji ve fosil alanında da bu şehrin çok büyük zenginliklere sahip olduğunu gözlemledik. Gerek Kızılırmak havzası olarak bilinen Yamula bölgesinde, gerekse Mimar Sinan'ın doğduğu Ağırnas bölgesinde yapılan kazılar bilim insanlarını ve bizleri heyecanlandırıyor. Biz de her türlü desteği vermeye özen gösteriyoruz. Şehrimize zenginlikler kazandırıyoruz. Hocamızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda başı bütün olarak çıkan fosillerin uluslararası bağlamda çok önem arz ettiğini öğreniyoruz" diye konuştu.