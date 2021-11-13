Dünyanin güçlü adamları Alanya’da yarıştı

Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde 12 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışların ilk gününde Kleopatra Plajı'nda üç etap gerçekleştirildi.

Halka açık alanda 100, 110, 120, 130 kiloluk mermer blok kaldırma yarışında, 4 bloğu en iyi zamanda kaldıran Almanya'dan Dennis Kohlruss birinci oldu. Sporcuların 180 kilogramlık metal blokların olduğu 'Husafell Stone'da ise en uzun süre taşıyan Letonya'dan Dainis Zageris birinciliği kazandı.

Yarışın üçüncü etabındaki 160, 170, 180 ve 210 kiloluk 'Türk Taşları' kategorisinde ise Hollanda'dan Kelvin De Ruiter en kısa sürede taşları yerine koyarak birinciliği elde etti.

YARIN 2021 DÜNYA ŞAMPİYONU BELLİ OLACAK

Strongman Champions League Alanya Grandprix Organizasyon Sorumlusu Turizmci iş insanı Şükrü Cimrin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışların 13 ülkede 16 etap halinde gerçekleştirildiğini belirtti.

2021 sezonun son finallerinin Alanya ilçesinde gerçekleştirildiğini anlatan Cimrin, "İlk etapları yaptık. Yarın Alanya'da İskele Meydanı'nda ikinci etap yapılacak. Yarınki yarışlar sonunda 2021 şampiyonu belli olacak. Ardından madalya töreni yapılacak." dedi.

Yarınki yarışların kendileri için heyecanlı olacağını anlatan Cimrin, bu yarışlarla Alanya ve Türkiye'nin 102 ülkede izleme şansına sahip olacağını belirtti.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ADAMLARI 2022 YILINA TEKRAR ALANYA'DA

Bu takvimde yer almanın kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Cimrin, "Bu takvimde yer almak bizler için çok önemli. 2022 yılında da bu takvimde yer alacağız. Bunun da Alanya'da olması bekleniliyor. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek" dedi

YARIN DÜNYANIN EN GÜÇLÜ İNASINI BELLİ OLACAK

Yarışlar yarın İskele Şelale Meydanı'nda saat 13.00 de başlayacak. 14 tonluk tır çekme, deathlift araç kaldırma ve kum torbaları yükleme kategorilerinde sporcular mücadele edecek. Yarışlarda tüm ayakların tamamlanmasının ardından toplanan puanlara göre dünyanın en güçlü insanı belirlenecek.