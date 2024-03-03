Haberler Yaşam Haberleri Dünya'nın Güneş'in etrafında bir tur atması yaklaşık 365 gün sürerken, Güneş'in Samanyolu Galaksisi'nin merkezi etrafında bir tur atması yaklaşık ne kadar sürer?
Giriş Tarihi: 3.3.2024 22:31 Son Güncelleme: 3.3.2024 22:31

Dünya'nın Güneş'in etrafında bir tur atması yaklaşık 365 gün sürerken, Güneş'in Samanyolu Galaksisi'nin merkezi etrafında bir tur atması yaklaşık ne kadar sürer?

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 3 Mart günü yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Bugünkü bölümde sunucu Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Dünya'nın Güneş'in etrafında bir tur atması yaklaşık 365 gün sürerken, Güneş'in Samanyolu Galaksisi'nin merkezi etrafında bir tur atması yaklaşık ne kadar sürer? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte az önce sorulan sorunun cevabı.

Dünya’nın Güneş’in etrafında bir tur atması yaklaşık 365 gün sürerken, Güneş’in Samanyolu Galaksisi’nin merkezi etrafında bir tur atması yaklaşık ne kadar sürer?

"Kim Milyoner Olmak İster?" 3 Mart 2024 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Sevilen programda yarışmacıya az önce yöneltilen Dünya'nın Güneş'in etrafında bir tur atması yaklaşık 365 gün sürerken, Güneş'in Samanyolu Galaksisi'nin merkezi etrafında bir tur atması yaklaşık ne kadar sürer? sorusunun cevabı izleyenler tarafından merak ediliyor.

3 MART MİLYONER SORU VE CEVAPLARI

İşte Kim Milyoner Olmak İster?'de az önce sorulan soru ve cevabı;



SORU: Dünya'nın Güneş'in etrafında bir tur atması yaklaşık 365 gün sürerken, Güneş'in Samanyolu Galaksisi'nin merkezi etrafında bir tur atması yaklaşık ne kadar sürer?



SEÇENEKLER

A- 230 yıl
B- 230 bin yıl
C- 230 milyon yıl (CEVAP)
D- 230 milyar yıl


.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya'nın Güneş'in etrafında bir tur atması yaklaşık 365 gün sürerken, Güneş'in Samanyolu Galaksisi'nin merkezi etrafında bir tur atması yaklaşık ne kadar sürer?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA