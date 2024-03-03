"Kim Milyoner Olmak İster?" 3 Mart 2024 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Sevilen programda yarışmacıya az önce yöneltilen Dünya'nın Güneş'in etrafında bir tur atması yaklaşık 365 gün sürerken, Güneş'in Samanyolu Galaksisi'nin merkezi etrafında bir tur atması yaklaşık ne kadar sürer? sorusunun cevabı izleyenler tarafından merak ediliyor.

3 MART MİLYONER SORU VE CEVAPLARI

İşte Kim Milyoner Olmak İster?'de az önce sorulan soru ve cevabı;