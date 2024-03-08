Dünyanın nadir motifleri bu koleksiyonda

SAMSUN'DA görev yapan bir öğretmenin 12 yılda 17 farklı ülkeden topladığı nadir 120 duvar halısından oluşan koleksiyona paha biçilemiyor. Müzik öğretmeni Seçkin Esen, şimdiye kadar edindiğini kazanımını farklı bir amaç uğrunda kullanıyor. Dünyanın birçok kıtasına giderek kültürel değeri olan duvar halılarını toplayan Esen, 17 farklı ülkeden onlarca halı satın aldı. Maddi ve manevi değeri oldukça yüksek olan halıları koleksiyon haline getiren Esen, yurtiçi ve yurtdışından topladığı 120 halıdan 40'ına hikâye yazarak proje oluşturdu.