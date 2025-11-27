Dünyanın Neolitik başkenti olacağız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa'da yürütülen Taş Tepeler projesinin 5'inci yılında Karahantepe Karşılama Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında bilim dünyasını heyecanlandıran yeni keşifleri paylaştı. Cumhuriyet tarihinin en büyük arkeoloji projelerinden biri olan Taş Tepeler'de Neolitik döneme ait 30 yeni buluntu açıklandı

ÇİFT YÜZLÜ İNSAN

Cumhuriyet tarihinin en büyük arkeoloji projelerinden biri olan Taş Tepeler'den çıkan Neolitik Dönem'e ışık tutan 30 yeni buluntuyu açıklan Ersoy ilk olarak, Sayburç kazılarında ortaya çıkarılan ağzı dikili şekilde tasvir edilmiş yüz ifadesiyle ölü bir bireyi çağrıştıran heykelin ölüm ritüelleri ve sembolik anlatım bakımından benzersiz bir keşif olduğunu vurguladı. Sefertepe'de 2025 sezonunda ortaya çıkan iki ayrı insan yüzü kabartmasını da paylaşan Ersoy, biri yüksek, diğeri alçak kabartma tekniğiyle işlenen bu eserlerin, daha önce Göbeklitepe, Karahantepe ve Sayburç'ta görülen üsluplardan farklı bir estetik taşıdığı belirtti. Bölgede elde edilen bulguların 12 bin yıl önce Anadolu'da yoğun nüfuslu ve farklı ölçeklerde yerleşmelerin bulunduğunu açıkça ortaya koyduğunu belirten Bakan Ersoy, Taş Tepeler Projesinin insanlık tarihine dair tüm kabulleri değiştirdiğini, bu kapsamlı çalışmaların Taş Tepeler bölgesini dünyanın Neolitik başkenti olarak tescillendireceğine inandıklarını dile getirdi. Ersoy, "Taş Tepeler, tahminlerimizin de ötesinde bir ufka kapı aralamıştır. Neolitik Çağ insanlık tarihindeki en büyük dönüşümleri barındırıyor. Taş Tepeler Projesi, Neolitik Dönemin tüm sırlarını birer birer açığa çıkararak uygarlığın en erken izlerini benzersiz bir derinlikle gözler önüne seriyor. Bölgedeki tüm bulgular bilim dünyasına güvenilir ve kapsamlı veri sunuyor" dedi. Ersoy, tanıtım toplantısı öncesinde ise Karahantepe Karşılama Merkezi'ndeki yeni buluntuların da yer aldığı sergiyi ziyaret etti.

ÖLÜM YÜZÜ

