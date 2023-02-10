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Giriş Tarihi: 11.2.2023

Dünyaya gelen mucizeler

Asrın felaketinde kimileri çifte mucizeye imza atıyor. Enkazların arasından çıkıp hayata tutunan hamile kadınlar çocuklarını dünyaya getirdi

MEHMET AL MEHMET AL
Dünyaya gelen mucizeler
Asrın felaketinin büyük yıkım yaptığı Hatay'da Defne ilçesinde hamile Fidan Yıldız Sağaltıcı (29) yıkılan bir binada enkaz altında kaldı. Üç gün önce enkazdan çıkarılan Sağaltıcı da askeri helikopterle Mersin'e getirilerek Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sağaltıcı, önceki gün doğum yaparak dünyaya sağlıklı bir kız bebek getirdi. Anlamı "pamuk" olan Gutnam Elif adı verilen bebek, yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutuluyor. Enkazdan kurtulan Sağaltıcı ailesi ise acıyı ve mutluluğu bir arada yaşıyor. Baba Orhan Sağaltıcı (40) "Depreme yatakta yakalandık. Umutlarımız bitmişti. Hastane hastane gezdik. Ama sağ olsun devletimiz yetişti. Helikopterle eşimi buraya getirdiler. Eşim sağlıklı bir şekilde doğum yaptı. Tarifsiz bir duygu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.



DEPREMLE GELEN MUCİZE ESİLA
Gaziantep'in İslahaiye ilçesinde yaşayan ve hamile olan Buket Kurt (35) depremde evleri yıkılınca, eşiyle birlikte enkaz altında kaldı. Sabahın ilk saatlerinde Buket Kurt ve eşini enkazdan sağ çıkarıldı. Ardından Kurt çifti, 3 gün önce Antalya'nın Alanya ilçesine getirilerek otele yerleştirildi. Dün, otelde aniden sancılanan Buket Kurt, hemen hastaneye kaldırıldı. Burada da sağlıklı bir kız bebek dünyaya getiren Kurt adını "Mucize Esila" koydu.

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