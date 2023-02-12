Dünyaya gelişleri hepimize umut oldu

Kahramanmaraş ve 9 ili etkileyen asrın felaketi depremde enkaza dönen binalardan kurtulan hamile kadınlar yeni doğan bebekleriyle yarınlara tutunuyor. Depremin küçük mucizeleri bu zor günlerde az da olsa insanlara umut saçıyor.Depreme Adıyaman'da eşi, iki çocuğu ile yakalanan 9 aylık hamile Zeynep Arslan, kendi imkânlarıyla geldiği Ankara'da doğum yaptı. Arslan, adını "Beren" koydukları bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor. Adıyaman'da Kahta Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan 33 yaşındaki Arslan, depremin yaşandığı saatlerde uyanık olduğundan sarsıntıyı başladığı anda hissettiğini söyledi.Sarsıntının şiddetini artırmaya başlamasıyla aynı odada bulunan 18 aylık oğlu Ege'yi kucağına alarak yatağın yanına indirdiğini anlatan Arslan, "Eşim de uyanmıştı. Diğer kızımız Eliz'i hemen odasından aldı ve dördümüz hemen odada yatağın yanında bir yaşam üçgeni oluşturduk" dedi. Arslan yaşadıklarını şöyle anlattı:"Evden çıkarken duvarlar devrilmişti, çıkamayacağımızı düşündüm. Sonra çok şükür çıktık. Bizim bina henüz tamamen devrilmemişti, o nedenle çıkabildik. Çok ama çok arkadaşımızı kaybettik, kimse kalmadı. Annemin köyüne gittik, ama çok fazla ağrım vardı, duramıyordum. Eşimin kardeşi Ankara'ya çocuklarımla birlikte beni getirdi. Hastaneye geldik ve müdahale edildi, kızım Beren 8 Şubat'ta dünyaya geldi. Bir mucize yaşıyorum. Güçlü olmayı, hemşire olduğum için işimden öğrendim. Deprem anında da böyle olmasam çocukları alıp çıkamazdım. Yine işimin başına döneceğim."Öte yandan Adıyaman'daki sahra hastanesinde de 4 kadın doğum yaptı.Kahramanmaraş'ta depreme yakalanan Kuran kursu öğreticisi 9 aylık hamile Habibe Ceren (39), eşi ve biri engelli 3 oğluyla, hasar gören 10 katlı apartmandaki evlerinden kendi imkânlarıyla çıktı. Deprem sonrası Düzce'de yakınlarının yanına gelen Ceren, kontrol için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gitti. Ceren burada bebeğini dünyaya getirdi. Ceren ailesi, bebeklerine doğumu yaptıran kadın doğum uzmanı Dr. Betül Keyif'in ismini verdi. Dördüncü çocuğunu kucağına alan Ceren, buruk mutluluk yaşıyor. Depreme uykuda yakalandıklarını belirten Ceren, "Sarsıntı olmaya başladığında duvarlar patlamaya başladı ve camlar ses çıkarıyordu. Nasıl indik ve o ev nasıl ayakta duruyordu bilmiyorum, mucize gibiydi. İnsanlar kentten ayrılmaya çalışıyor, ekipler kente girmeye çalışıyordu. Yollarımız yarılmıştı. Bütün bu karmaşanın arasında yardımların çok iyi bir şekilde gittiğini düşünüyorum. Devletimizin varlığını ve birliğini çok hissettik. Benim ailem hâlâ orada, Afşin'deler. 'Biz böyle bir yardım görmedik' diyorlar" dedi.Bilecik Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Adana'dan Bilecik'e getirilen depremzede hamile kadın, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Akşam saatlerinde doğum yapan kadın, "Beren" ismi verilen kız çocuğu dünyaya getirdi. Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, bebek ve ailesini hastanede ziyaret etti. Kızılkaya, "Dünyaya gelişi ailesine, bizlere umut oldu. Rabb'im hayırlı ve sağlıklı bir ömür versin. Tüm güzellikler senin olsun" dedi.Hatay'da Yusuf ile hamile eşi Zeynep Kartal evleri yıkılınca çocuklarıyla Konya'nın Beyşehir ilçesine geldi. Kartal, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde ismini Hakan Ali verdikleri bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Yusuf Kartal, gazetecilere, depremin ardından bebeklerinin dünyaya gelmesiyle buruk bir sevinç yaşadıklarını söyledi. Zeynep Kartal ise zor günler geçirdiklerini belirterek "Ne söyleyeyim, Allah herkese yardım etsin" dedi.Hatay'da depreme yakalanan Gazi Mehmet Çitçi, hamile eşini ve 4 kişilik ailesini yanına alarak kendi imkânlarıyla Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki akrabalarının yanına geldi. Çitçi'nin eşi önceki gün Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. İkra adı verilen bebek aileye sevinç yaşattı.Depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzedelerin bir bölümü Antalya'nın Alanya ilçesine getirildi. Kahramanmaraş'tan gelen Pelin Başar Özsoy ile Hatay'dan gelen Semira İlhan Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğum yaptı. Anne Özsoy, kızına Masal ismini koyduğunu, kaderinin de masal gibi güzel olmasını istediğini söyledi. Bebebiğini kucağına alan Semira İlhan ise evladının bir ömür yüzünün gülmesini isteği için Gülneva ismini verdiğini belirtti.