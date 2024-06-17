Midyat ilçesinde Müslümanlar, Süryaniler ve Ezidiler dini bayramlarını birlikte iç içe kutlayarak dünyaya örnek bir birlik ve beraberlik örneği gösteriyorlar. Ortadoğu Süryanilerinin merkezi durumunda bulunan, farklı inanç ve kültürlerden insanların binlerce yıldır bir arada yaşadığı dinler ve diller şehri Midyat'ta üç farklı inanca mensup beş farklı etnikten yüzlerce kişiyi buluşturan dünyaya örnek bayramlaşma töreni yapıldı.

Midyat Kaymakamlığı ve Midyat Belediyesi tarafından organize edilen bayramlaşma merasimine protokol üyelerinin yanı sıra Süryani ve Ezidi cemaatleri ile Müslümanlar bir araya gelip Kurban Bayramı'nı kutladılar. "Birlik ve beraberlik bayramlaşmasına" Müslüman, Hıristiyan ve Ezidi inancına mensup Türk, Kürt, Süryani, Ezidi ve Arap vatandaşların katılımıyla Dünyaya örnek bir bayramlaşma ortaya koyuldu.

Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, "Bizim farklı kültürlerin, farklı inançların bir arada yaşadığı bu şehrimizde görüldüğü gibi Metropolitimiz, Süryani cemaatimiz, Ezdi kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz hep birlikte İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlamak için bu mekânda toplandık" dedi. Süryani Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün, "Gerçekten de bu bayramların bu şekilde olması bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Bugünde Müslüman kardeşlerimizin Midyat'taki bayramlaşmasına katıldık. Bu durum bizi fazlasıyla mutlu etti. Bu bayramların anlamı da gerçekten de budur. Her ne kadar bir birbirimize yakınlaşırsak o kadar da bayramlarımızın tadı oluyor, anlamı oluyor. Bu bayram barışa, huzura ve sevgiye vesile olmasını diliyorum" dedi.