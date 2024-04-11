Dünyaya örnek bayramlaşma merasimi

Mardin'in Midyat ilçesinde, üç farklı inanca mensup beş farklı etnikten yüzlerce kişiyi buluşturan dünyaya örnek bayramlaşma töreni yapılıyor.

Midyat Kaymakamlığı ve Midyat Belediyesi'nin ortaklaşa organize ettiği bayramlaşma merasiminde Müslümanlar, Süryani ve Ezidi cemaatleri ile bir araya gelerek bayramlaşıyorlar. Farklı inanç ve kültürlerden insanların binlerce yıldır bir arada yaşadığı dinler ve diller şehri Midyat'ta üç farklı inanca mensup beş farklı etnikten yüzlerce kişiyi buluşturan dünyaya örnek bayramlaşma töreni yapılıyor. Kutlamaya, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Yusuf Taşkıran, Belediye Başkanı Veysi Şahin, İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kalender Savaş Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir, Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Abdurrahim Kaplan, Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Süryani Metropoliti Samuel Aktaş, Ak Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, Yezidi inancı temsilcileri, daire müdürleri, iş adamları, kanaat önderleri, STK temsilcileri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"MİDYAT'TA BAYRAMLAR ÇOK KIYMETLİ, ÇOK DEĞERLİ"

Bayramlaşma ile ilgili açıklama yapan Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, "Rahmetiyle, bereketiyle bir ramazan ayını daha bitirip bayrama ulaştık. Çok şükür kazasız belasız güzel bir bayram yapıyoruz. Bütün İslam dünyasının Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Tabii Midyat çok özel bir yer. Burada farklı dinlerin, farklı dillerin bir arada yaşadığı, farklı medeniyetlerin aynı coğrafyayı paylaştıkları bir şehirdeyiz biz o yüzden Midyat'ta bayramlar çok kıymetli, çok değerli. Bizler Süryani kardeşlerimizin, Ezidi kardeşlerimizin bayramlarına katılıyoruz, onlar da bizim bugün olduğu gibi bayramlarımıza katılıyorlar. Bu bütün dünyaya örnek olacak bir davranıştır. İnsan olarak birbirimizden çok farklı değiliz. İnsani değerlerimiz, insani bakış açımız, dostluğumuz, paylaşma duygumuz, her şeyimiz aynı aslında. İnşallah ümit ediyoruz ki bu kardeşlik, bu dostluğun bütün dünyaya hâkim olmasını temenni ediyoruz. Tabii bu vesileyle Gazze'de, Doğu Türkistan'da, dünyanın bütün coğrafyalarında zulme maruz kalan mazlumların bayramları da en az bizim bayramlarımız kadar güzel olur. Ümit ediyoruz ki onlara da Rabbim güzel bayramlar yaşatmayı nasip eder, bizlere de bunun için mücadele etmeyi nasip eder" dedi.

"DÜNYAYA ÖRNEK BİR BAYRAMLAŞMA"

Süryani Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün, "Dünyaya örnek bir bayramlaşmadır bu. Bu örneğin tüm dünyaya ve ülkemize hâkim olmasını diliyorum. Gerçekten de Midyat dünya için bir örnek. Her üç dinin; şu anda Hristiyanlık, Müslümanlık ve Ezidiliğin yaşadığı nadide bir şehrimizdir. Ülkemizde belki eşi benzeri olmayan bir yerdir. Bundan dolayı Müslüman kardeşlerimiz bir aylık orucundan sonra; Allah hepsinin oruçlarını kabul etsin. Şu anda da bayramlaşmaya geldik. Bayramların Midyat'ımızda rengi başka oluyor. Çünkü dediğim gibi her üç dinin de merkezi olan Midyat'ımızda bayramları beraber kutladığımız için yılda altı tane bayram kutluyoruz. Neticede özelde bu bayram Müslüman kardeşlerimizindir, ama hep beraber kutladığımız için hepimizin bayramı sayılır. Bundan dolayı herkesin bayramı kutlu olsun, mutlu olsun. Bu bayramlar huzura, insanlığa, sevgiye vesile olmasını diliyorum. Bu model de hem memleketimize, ülkemize dünyaya hâkim olmasını diliyorum" dedi.