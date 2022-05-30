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Giriş Tarihi: 31.5.2022

Dünyaya parmak ısırtan mücadele mutlu sona ulaştırdı

Dünyaya parmak ısırtan mücadele mutlu sona ulaştırdı
Mayıs 2020'den itibaren vaka sayılarına göre bazı illerde uygulanmaya başlanan maske takma zorunluluğu, 8 Eylül 2020'de ülke genelinde, konutlar dışındaki tüm açık ve kapalı alanları kapsar hale geldi. Bu tarihten sonra maske günlük hayatın ayrılmaz bir parçası oldu. İlk olarak 2 Mart 2022'de açık havada kaldırılan maske takma mecburiyeti, kapalı ortamlarda ise havalandırma ve mesafe kuralına göre uygulanmaya başladı. Günlük vaka sayısının 2 binlere kadar düşmesinin ardından Başkan Erdoğan, 26 Nisan'da Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle yaptığı açıklamada, kapalı mekânlardaki maske takma zorunluluğunun sonlandırıldığını açıkladı. Erdoğan, zorunluluğun toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında da iptal edilmesi için vaka sayısının binin altına inmesinin bekleneceğini bildirmişti. Türkiye alınan tedbirler, aşılama ve Bilim Kurulu kararları doğrultusunda izlenen takvim açısından dünyaya örnek bir mücadele sergiledi.

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Dünyaya parmak ısırtan mücadele mutlu sona ulaştırdı
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