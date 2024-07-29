Dünyayı gezme hayalinden vazgeçmedi

Sakarya'da emniyet teşkilatında görev yaparken dünyayı gezmek, farklı kültürleri tanıyıp, dünyayı gezmek için 10 yıldır hizmet ettiği polislik mesleğinden 8 ay önce istifa eden Melih Bektaş (32), 5 ay önce Malezya'da kaçırılıp, işkence görmüş ve gasp edilmişti. Türkiye Büyükelçiliği'nin girişimleriyle Türkiye'ye dönen Bektaş, hayaline kaldığı yerden devam etmeye karar verdi. Otostop çekerek Gürcistan'a giden Melih Bektaş, dağlarda gezip, oralarda yatıyor, yolda gördüğü çobanlarla sohbet ediyor. Bektaş, "Bu güzel dünyayı gezmek, dolaşmak, keşfetmek arzusu yaşanılanların önüne geçti. Her bir tanıdığım insan bana inanılmaz iyi geliyor. Dünya o kadar güzel ki bu kötülükler bile onun önüne geçemiyor. Umarım yolculuğum boyunca hep iyi insanlarla karşılaşırım. Bir daha böyle kötü bir şey yaşamam" dedi.