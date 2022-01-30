Dünyayı peşinden koşturan Türk gençleri

Sağlık ve Eğitim Vakfı’na bağlı liselerden mezun olduktan sonra dünyanın en iyi üniversitelerinde burslu okumaya devam eden gençler SABAH’a konuştu: Burada öğrendiklerimizle ülkemiz için projeler üreteceğiz
Harvard, Yale, Bocconi, Rice gibi dünyanın saygın üniversitelerini burslu kazanan Türk gençleri orada hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projeleriyle de Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyorlar. Farklı ülkelerde, farklı üniversitelerde olsalar da hepsinin ortak hayali, gelecekte kendi uzmanlık alanları doğrultusunda Türkiye için faydası olacak projelere destek olmak. Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (SEV) bağlı liselerden mezun olduktan sonra dünyanın en iyi üniversitelerini kazanan 4 gençle konuştuk. İşte o gençlerin hikâyeleri:
Dilge Deren Buksur: İzmir Amerikan Koleji'nde (ACI) tam burslu okudu. 2020'de dünyanın sayılı üniversitelerinden ABD'deki Yale Üniversitesi'nden yüzde 100 burslu kabul aldı. Henüz 2'inci yılında olmasına rağmen görev aldığı projeler ve etkinlikler saymakla bitmiyor. Buksur, kadınların profesyonel alanda ilerlemelerini ve lider olmalarını hedefleyen Women's Leadership Initiative adlı organizasyonda ve okuldaki Türk Öğrenci Birliği'nde de aktif olarak görev yapıyor. Emir Şendoğan: Tarsus Amerikan Koleji'nde spor bursu ile okuduktan sonra geçtiğimiz yıl ABD'deki Rice Üniversitesi'nin tüm dünyadan seçtiği 3 tenisçi arasında yer aldı. ABD'de hem işletme okuyor hem de çocuklara tenis dersi veriyor. Zeynep Lal Kablan: Harvard Üniversitesi'ndeki tam bursuna yurt, yemek, sağlık sigortası, uçak biletleri gibi harici giderler de dahil. Birinci sınıf öğrencisi Zeynep Lal Kablan, Burada öğrendiklerimi ülkemde uygulamak istiyorum" dedi.
Alp Eyüpoğlu: Milli eskrim sporcusu. İtalya'da Bocconi Üniversitesi'nde okuyor. Avrupa kıtasındaki eskrim turnuvalarına katılmak için bu üniversiteyi tercih etmiş.
'AMAÇ GELECEĞİ KURAN NESİLLER YETİŞTİRMEK' SEV Genel Müdürü Prof. Dr. Güray Erkol: Amacımız, geleceğin dünyası ne getirirse getirsin buna hazır, sürekli öğrenen, öğrendiğiyle değiştiren ve geleceği kuran nesiller yetiştirmek.