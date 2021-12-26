Dur ihtarına uymadı, 2 polisi yaraladı: Uyuşturucuyla yakalandı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı, başka 1 şüpheli ise çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalarda İstanbul'a giriş yapan bir araçta yapılan kontrol sonucunda A.Ö. (31) isimli şüphelide 1,97 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında uyuşturucu bulundurma suçundan işlem yapıldı.

DUR İHTARINA UYMADI, POLİSLERİ YARALADI

Ayrıca yine İstanbul'dan Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesine gelen ve dur ihtarına uymayan T.S.M. (24) adlı araç sürücüsü, ekipler tarafından Devrek ilçesi karayolunda polis aracına çarparak durdu. Şüphelinin aracında yüklü miktarda metamfetamin maddesi ve kokain maddesi ele geçirildi.

Öte yandan kazaya karışan 2 polis memurunun yaralandığı öğrenildi.

Olayın ardından T.S.M. isimli şüpheli hakkında "Kamu malına zarar verme", "Polisin dur ihtarına uymama", "Ehliyetsiz araç kullanma", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçlarından adli ve idari ayrı ayrı dosya hazırlanırken, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.