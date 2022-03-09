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Giriş Tarihi: 9.3.2022 16:35

Dur ihtarına uymadı, aracı polislerin üzerine sürdü

EMİR SOMER EMİR SOMER
Dur ihtarına uymadı, aracı polislerin üzerine sürdü

İstanbul’da polislerin “Dur” ihtarına uymayan üç kişi, aracı polislerin üzerine sürdü. Uygulama noktasındaki Komiser Yardımcısı araca ateş etti. Araçtaki iki kişi yaralandı. Araçta silah ve uyuşturucu madde bulundu. Komiser Yardımcısı ifadesinde “Aracı üzerimize sürdü. Silahı görünce ateş ettim” dedi.

Olay İstanbul'un Ümraniye İlçesi'ne bağlı Esen Şehir Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nın üzerinde yaşandı. İddialara göre; Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; önceki gece cadde üzerinde bir uygulama noktası oluşturdu. Saat 02.00 sıralarında polisler bir aracı durdurmak istedi fakat araçtaki kişiler polislerin "Dur" ihtarına uymadı. İddialara göre; aracın sürücüsü gaza bastı ve aracı polislerin üzerine doğru sürdü. Aracın çarpmaması için hamle yaparak kenara çekilen Komiser Yardımcısı silahını çekerek ateş etti. Mermilerden biri aracı kullanan Çağlar T.'nin (21) sırtına isabet etti. Diğer bir kurşun ise Deniz Ç.'nin (23) bacağına isabet etti. Araçta olan 17 yaşındaki S.C.B. ise olayda yara almadı. Kiralık olduğu ortaya çıkan aracı kullanan Çağlar T. iddialara göre yaralanınca ayağını gazdan çekti ve araç durdu. Araçtaki iki kişinin yaralandığı anlaşılınca hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Sırtından vurulan Çağlar T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği iddia edilirken, diğer yaralı Deniz Ç.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

"SİLAHI GÖRÜNCE ATEŞ ETTİM"

Araçta yapılan aramalarda bir kuru sıkı silah ve 20 gram uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren Deniz Ç. ile S.C.B.'nin ifadelerinde "Aranmamız olduğunu düşündüğümüz için kaçmaya çalıştık" dedikleri iddia edildi. Yaralanan Çağlar T.'nin uyuşturucu, yaralama ve sahte para suçlarından 18 kaydının bulunduğu ve geçtiğimiz ay da gözaltına alındığı belirtildi. Bir ay önce "Adli Kontrol" kararıyla serbest kalan Çağlar T.'nin araçta bulunan uyuşturucu maddeyi ve silahı yakalatmamak için kaçmaya çalıştığı öne sürüldü. Olayda silahını kullanan Komiser Yardımcısı hakkında da işlem başlatıldı. Komiser Yardımcısı'nın ifadesinde; "Aracı üzerimize sürdü. Silahı görünce ateş ettim" dediği öğrenildi. Komiser Yardımcısı A.K.'nın işlemlerin sonrasında adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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Dur ihtarına uymadı, aracı polislerin üzerine sürdü
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