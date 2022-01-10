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Giriş Tarihi: 10.1.2022 14:28 Son Güncelleme: 10.1.2022 14:31

Dur ihtarına uymadı polise çarptı! Sürücü tutuklandı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Dur ihtarına uymadı polise çarptı! Sürücü tutuklandı

Denizli Afyonkarahisar kara yolu üzerinde uygulama yapan polis memurunun dur ihtarına uymayan sürücü polis memuruna çarparak yaraladı. Kaçan sürücü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Denizli Afyonkarahisar kara yolu üzerinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin trafik ve asayiş uygulaması yaptığı sırada ekipler şüpheli bir otomobili durdurmak istedi. Araç sürücüsü polis memuru Yusuf Yücel Erdoğan'ın dur ihtarına uymayarak polis memuru Erdoğan'a çarparak kaçtı. Aracın çarpması sonucu yaralanan polis memuru için uygulama noktasına sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından yaralı polis memuru Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Polis Memuru Yusuf Yücel Erdoğan'a çarptıktan sonra uygulama noktasından kaçan sürücüyü ekipler takibe aldı. Ekipler kısa süreli takip sonucu kaçan sürücü Ekrem Ç.'yi yakaladı. Emiyetteki işlemlerinin ardından sürücü adli makamlara sevk edildi. Hakimlikçe insafsız sürücü tutuklandı.

Ayrıca, polis memurunun hastanedeki tedavisi devam ediyor.

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Dur ihtarına uymadı polise çarptı! Sürücü tutuklandı
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