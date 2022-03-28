Dur ihtarına uymadı polisi ezip kaçtı! Açılan ateşle öldü

Olay Büyükçekmece Hadımköy Yolu Caddesi'nde bu gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde denetim çalışması yürüten polis ekipleri, bir araca dur ihtarında bulundu. Ekiplerin sesli ve ışıklı uyarı ikazına uymayan sürücü, gaza yüklenerek kontrol noktasından kaçmak istedi. Araca engel olmak isteyen polis memurunun ayağının üzerinden geçen araç, polis ekiplerince arkasında açılan ateşle durdu. Kontrol noktasına yakın mesafede duran araçtan alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü E.E.'yle birlikte 5 kişi çıktı. Açılan ateş sonucu vurulan E.E., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Olay yerinde yapılan arama çalışmalarında araçta 3 paket uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulundu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sürücü E.E. kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ölen sürücünün "Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu Madde Kullanma, Kasten Yaralama ve Hırsızlık " suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan 8 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı.