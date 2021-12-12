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Giriş Tarihi: 12.12.2021 10:37

Dur ihtarına uymadı! Sonu kötü bitti

DHA
Dur ihtarına uymadı! Sonu kötü bitti

Kartal D-100 Karayolu'nda şüphelendikleri otomobili takibe alan polis ekipleri, otomobil sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Uyarıları dikkate almayan sürücü kaçmaya başladı. Kovalamaca sonrası Maltepe'de kaza yapan sürücü yakalandı. Sürücünün aracından uyuşturucu madde çıktığı öğrenildi. Şüphelinin kaza yaptığı ve yakalandığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Gülsuyu Mahallesi Nar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Kartal D-100 Karayolu'nda şüphelendikleri otomobili takibe alan polis ekipleri, otomobil sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Uyarıları dikkate almayan sürücü kaçmaya başladı. Kovalamaca sonrası otomobil sürücüsü D-100 Yanyol'dan Nar Sokak'a girdiği sırada panelvan minibüsle çarpışarak orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle hasar gören otomobil yavaşladı. Yavaşlayan otomobilin önünü kesen polis ekipleri, araç sürücüsünü yakalayarak gözaltına aldı. Araçta arama yapan polisin bir miktar uyuşturucu madde bulduğu ve şüpheli şahsın ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

"SÜRÜCÜYÜ GÖZALTINA ALDILAR"

Görgü tanığı Emrah Orhan, "İçerde oturuyorduk. Bir ses duyup dışarı çıktık. Minibüse çarpmış bir araba gördük. Daha sonra araç buradan yukarı çıktı. Polis ekipleri aracı yakaladılar. Sürücüyü de gözaltına aldılar" dedi.

KAÇAN ŞÜPHELİNİN KAZA YAPMASI VE YAKALANMASI KAMERADA

Polisten kaçan sürücünün otomobille kaza yapması ve yakalanması kameralara yansıdı. Güvenlik kamerasına ait görüntülerde otomobiliyle kaçan şüphelinin sokağa girdiği sırada panelvan minibüse çarparak yavaşladığı görülüyor. Çevredekilerin çektiği cep telefonu görüntülerinde ise şüphelinin polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı anlar yer alıyor.

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Dur ihtarına uymadı! Sonu kötü bitti
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