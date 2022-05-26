Dur ihtarına uymadı yakalanacağını anlayınca polise kurşun yağdırdı

Şahısların kaçtığı otomobilde yapılan aramalarda bir adet pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, bıçak ve çok sayıda fişek ele geçirdi. Şüpheli F.T.'nin kasten adam öldürmeye teşebbüs, silahlı tehdit ve ateşli silah bulundurma, ateşli silahlar, mermiler, bıçaklar ve sırf saldırı veya savunma hedefiyle yapılmış olan aletlerin Türkiye'ye sokulması, üretilmesi, satın alınması, satılması, taşınması veya bulundurulması suçlarından aranmasının olduğu ve yakalanmak istemediği için ateş açarak kaçtığı öğrenildi.