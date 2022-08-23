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Giriş Tarihi: 24.8.2022

‘Dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücü, polisi ezdi

Konya’da, “Dur” ihtarına uymayan ve bir polise çarpıp yaralayan sürücü, 1.15 promil alkollü çıktı. Daha önce de alkollü araç kullanırken yakalanan ve bu nedenle ehliyetine el konulan Oğuzhan Ahmet Boran tutuklandı

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‘Dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücü, polisi ezdi
Konya'nın Selçuklu ilçesinde polisler, durumundan şüphelendikleri 42 FHD 08 plakalı otomobile "Dur" ihtarında bulundu. Ancak uyarıyı dikkate almayan otomobilin sürücüsü, Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'nde görevli polis Ahmet Dağ'a çarpıp kaçtı. Ardından, içinde arkadaşlarının da bulunduğu otomobili bir sokağa park eden sürücü, kayıplara karıştı. Çevreyi ablukaya alan polis, durumundan şüphelendiği Oğuzhan Ahmet Boran'ı (24) durdurdu. Suçunu itiraf eden Boran ile araçta bulunan arkadaşları Feridun Eryiğit (36) ve Hasan İnal (34) gözaltına alındı. Boran ifadesinde alkollü olduğunu ve bu nedenle uygulama noktasından kaçtığını söyledi. Yapılan testte 1.15 promil alkollü olduğu belirlenen Boran'ın, daha önce de alkollü araç kullanırken yakalandığı ve ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Boran çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanırken, 2 arkadaşı serbest bırakıldı. Hastaneye kaldırılan polis Dağ'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

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‘Dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücü, polisi ezdi
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