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Giriş Tarihi: 24.10.2021 16:37 Son Güncelleme: 24.10.2021 16:47

Dur ihtarına uymayan araçtan 10 bin adet captagon çıktı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Dur ihtarına uymayan araçtan 10 bin adet captagon çıktı

Hatay’da dur ihtarına uymayan araç kısa bir kovalamacının ardından yakalandı. Araçta yapılan aramada 10 bin adet captagon uyuşturucu hap ve bir hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sürücüsünün uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde iki şahsın bol miktarda uyuşturucu nakli yapacağı bilgisini aldı. Şahısları takibe alan Narkotik ekipleri, Antakya'nın Alaattin Mahallesi'nde şüphelilerin kullandığı araca dur ihtarı çekti. Dur ihtarına uymayarak kaçan araç kısa bir kovalamacanın ardından yakalandı. Araçta yapılan aramada 10 bin captagon hap ve bir hassas terazi ile geçirildi. Göz altına alınan 2 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Dur ihtarına uymayan araçtan 10 bin adet captagon çıktı
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