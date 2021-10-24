Dur ihtarına uymayan araçtan 10 bin adet captagon çıktı

Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sürücüsünün uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde iki şahsın bol miktarda uyuşturucu nakli yapacağı bilgisini aldı. Şahısları takibe alan Narkotik ekipleri, Antakya'nın Alaattin Mahallesi'nde şüphelilerin kullandığı araca dur ihtarı çekti. Dur ihtarına uymayarak kaçan araç kısa bir kovalamacanın ardından yakalandı. Araçta yapılan aramada 10 bin captagon hap ve bir hassas terazi ile geçirildi. Göz altına alınan 2 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.