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Giriş Tarihi: 12.12.2022 02:14

'Dur' ihtarına uymayan gaspçılara polis ateş etti: 1 ölü

İstanbul genelinde 7 farklı gasp olayına karıştıkları tespit edilen şüpheliler kullandıkları çalıntı motorla kaçarken polis ekipleri müdahale etti. Olayda yoldan geçen bir kişi hayatını kaybetti. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği’nden açıklama yapıldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
’Dur’ ihtarına uymayan gaspçılara polis ateş etti: 1 ölü

Valilikten yapılan açıklamada, saat 20.30 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 7 ayrı "silahlı gasp" suçu nedeniyle takip edilen 2 şüpheliye, kullandıkları çalıntı ve plakasız motosikletlerle kaçmaya çalışırken engel olmak amacıyla güvenlik görevlileri tarafından silahla ateş edildiği belirtildi.

"TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI"

Açıklamada, "O esnada yaya olarak olay mahallinde bulunan Z.E.Y. (18) isimli vatandaşımız, güvenlik görevlimizce silahla açılan ateş sonucu kazaen yaralanmıştır. Yaralı vatandaşımız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, kimlikleri tespit edilen B.P. (19) ve S.Ç. (27) isimli şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca olaya karışan 2 polis memurunun, cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındığı belirtildi.

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'Dur' ihtarına uymayan gaspçılara polis ateş etti: 1 ölü
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