"Dur" ihtarına uymayan okul servisini sürücüsü alkollü çıktı

İstanbul'da, eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından okul servislerine yönelik denetimler devam ediyor. Bu kapsamda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile sivil trafik ekipleri, İstanbul'un çeşitli noktalarında kontrol noktası oluşturdu. Ekipler, servis araçlarını durdurarak, sürücülerin ehliyet, ruhsat ve taşıma belgelerini kontrol etti.

SERVİS SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Maltepe'deki uygulama noktasından geçen bir okul servisi dur ihtarına uymadı ve kaçmaya çalıştı. Ekiplerin müdahalesiyle durdurulan servis aracının içinde 6 öğrenci olduğu görüldü. Yapılan incelemelerde sürücü O.Ö.'nün alkollü olduğu belirlendi.

22 BİN 601 LİRA CEZA YAZILDI

Araç sürücüsüne; Alkollü Araç Kullanmak, Çalışma Süresinin İzni Bittiği Halde Çalışmak, Araçlarda Bulundurulması Mecburi Olan Ayrım ve İşaretlerin Bulunmaması, Sürücü Belgesini Yanında Bulundurmamak, Uyarı, İkaz ve İşaretlere Uymamak, Taşıt Üzerinde DUR Yazısı Olan Kırmızı Işık Lambasının Bulunmaması, Emniyet Kemeri Takmamak, Muayenesiz Araçla İkinci Defa Trafiğe Çıkılması maddelerinden toplamda 22 bin 601 TL idari para cezası uygulandı.