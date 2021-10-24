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Giriş Tarihi: 24.10.2021 12:03 Son Güncelleme: 24.10.2021 12:06

Dur ihtarına uymayan otomobilde el bombası çıktı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Dur ihtarına uymayan otomobilde el bombası çıktı

Kayseri'de gece bekçileri tarafından GBT'leri sorgulanmak istenen 3 kişi otomobille kaçtı. Polisin takibe aldığı otomobil, park halindeki araçlara çarparak kaza yaptı. Otomobilde arama yapan polis, bir el bombası ile tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Merkez Kocasinan İlçesi Şeker Mahallesi Gazali Caddesi üzerinde yaya devriye görevi icra eden gece bekçileri durumlarından şüphelendikleri M.T, K.T ve S.A isimli kişilerin GBT'lerini sorgulamak istedi. Bunun üzerine şüpheliler otomobile binerek kaçtı.

Gece bekçilerinin anonsu üzerine polis otomobili takibe aldı. Polisten kaçan şüpheliler bir işyerinin önünde bulunan park halindeki araçlara çarparak kaza yaptı. Polis şüphelileri gözaltına alırken araçta ise arama yaptı. Yapılan aramada otomobilden 1 el bombası bir tabanca ve bir miktarda uyuşturucu madde ele geçildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Dur ihtarına uymayan otomobilde el bombası çıktı
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