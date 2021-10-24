Dur ihtarına uymayan otomobilde el bombası çıktı

Merkez Kocasinan İlçesi Şeker Mahallesi Gazali Caddesi üzerinde yaya devriye görevi icra eden gece bekçileri durumlarından şüphelendikleri M.T, K.T ve S.A isimli kişilerin GBT'lerini sorgulamak istedi. Bunun üzerine şüpheliler otomobile binerek kaçtı.

Gece bekçilerinin anonsu üzerine polis otomobili takibe aldı. Polisten kaçan şüpheliler bir işyerinin önünde bulunan park halindeki araçlara çarparak kaza yaptı. Polis şüphelileri gözaltına alırken araçta ise arama yaptı. Yapılan aramada otomobilden 1 el bombası bir tabanca ve bir miktarda uyuşturucu madde ele geçildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.