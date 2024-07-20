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Giriş Tarihi: 20.7.2024 11:33

“Dur” ihtarına uymayan sürücü kendisini durdurmak isteyen polisi yaraladı

Adana'da canını hiçe sayarak kaçan motosikletliyi durdurmak isteyen polis, ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün kendisine çarpması sonucu yaralandı. Motosikletli şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken o anlarda güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Dur ihtarına uymayan sürücü kendisini durdurmak isteyen polisi yaraladı

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Asayiş uygulaması yapan polis ekiplerini gören 21 yaşındaki K.Y., motosikletiyle kaçmaya başladı.

Bu sırada bir yunus polisi, motosikletliyi canını hiçe sayarak durdurmak istedi. K.Y. motosikletini polisin üzerine sürüp çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü motosikletten düşüp yaya olarak kaçmak istedi. Ancak başka bir yunus polisi, şüpheliyi yakaladı.

Yakalanan şüpheli gözaltına alınırken ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Olayda hafif şekilde yaralanan polis memuru ise hastaneye kaldırıldı.

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“Dur” ihtarına uymayan sürücü kendisini durdurmak isteyen polisi yaraladı
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