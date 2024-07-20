“Dur” ihtarına uymayan sürücü kendisini durdurmak isteyen polisi yaraladı

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Asayiş uygulaması yapan polis ekiplerini gören 21 yaşındaki K.Y., motosikletiyle kaçmaya başladı.

Bu sırada bir yunus polisi, motosikletliyi canını hiçe sayarak durdurmak istedi. K.Y. motosikletini polisin üzerine sürüp çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü motosikletten düşüp yaya olarak kaçmak istedi. Ancak başka bir yunus polisi, şüpheliyi yakaladı.

Yakalanan şüpheli gözaltına alınırken ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Olayda hafif şekilde yaralanan polis memuru ise hastaneye kaldırıldı.