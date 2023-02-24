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Giriş Tarihi: 24.2.2023 04:38

'Dur' ihtarına uymayan sürücü polis memuruna çarparak kaçtı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde trafik uygulaması yapan güvenlik güçlerinin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, polis memuruna çarparak kaçtı. Yaralanan polis memuru tedavi altına alınırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

DHA
’Dur’ ihtarına uymayan sürücü polis memuruna çarparak kaçtı

Olay, gece geç saatlerde meydana geldi. Trafik ekiplerinin uygulama yaptığı sırada polisin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari araç sürücüsü, bir anda gaza basarak önündeki trafik polisi Hıdır Canoluk'a ve polis aracına çarparak kaçtı. Yaralanan trafik polisi Hıdır Canoluk, meslektaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Gebze'de özel bir hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, takip ettikleri şüpheli aracı, Gebze Hürriyet Mahallesi 2069 Sokak üzerinden terk edilmiş olarak buldu. Olay yeri inceleme ekipleri araçta inceleme yaparak parmak izi aldı. Polis memurunun yaralanmasına neden olan kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Polis memuru Hıdır Canoluk'un tedavi gördüğü özel hastaneye gelen Kocaeli Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, doktorlardan yaralı polisin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Hastane çıkışında açıklamada bulunan Tipioğlu, polis memuru Canoluk ve meslektaşlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Tipioğlu, Canoluk'un yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiğini belirterek, şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

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'Dur' ihtarına uymayan sürücü polis memuruna çarparak kaçtı
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