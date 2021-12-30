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Giriş Tarihi: 30.12.2021 08:42

'Dur' ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü: Ehliyetimi alacağınıza öldürün daha iyi

DHA
’Dur’ ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü: Ehliyetimi alacağınıza öldürün daha iyi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsü Halil G. (39), 20 kilometre süren takibin ardından yakalandı. 0.80 promil alkollü olduğu tespit edilen Halil G. polis ekiplerine direnip, ardından dizlerinin üzerine çökerek "Ehliyetimi alacağınıza öldürün daha iyi. Yalvarırım yapmayın" dedi.

İnegöl ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesinde trafik denetimi yapan polis ekipleri, 43 ABM 337 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı. Harekete geçen polis ekipleri, otomobili takibe aldı. Cadde ve sokaklarda hızla ilerleyen otomobil, yaklaşık 20 kilometre sonra durduruldu. Otomobilden inen sürücü ve 2 arkadaşı yaya olarak kaçmaya çalışsa da ekiplerce yakalandı. Otomobilin sürücüsü Halil G., kendini yerlere atarak bağırmaya başladı. Alkolmetreye üflemekte direnerek ekiplere zorluk çıkaran sürücü, dizlerinin üzerine çökerek "Ehliyetimi alacağınıza öldürün daha iyi. Yalvarırım yapmayın. 2 tane bira içtim. Kızım üniversite okuyor" dedi.

ARKADAŞI BASIN MENSUBUNA SALDIRDI

Öte yandan, o anları görüntüleyen basın mensubuna saldıran alkollü sürücünün arkadaşı, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. O anlar ise kameraya yansıdı. Ceza makbuzunu imzalamayan alkollü sürücü Halil G. yaya olarak hızla evinin yolunu tutarken, otomobili ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. 0.80 promil alkollü olduğu belirlenen Halil G.'ye alkollü araç kullanmaktan 1339 TL cezai işlem uygulanıp, ehliyetine de 6 ay el konuldu.

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'Dur' ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü: Ehliyetimi alacağınıza öldürün daha iyi
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