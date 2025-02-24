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Giriş Tarihi: 24.2.2025 10:23 Son Güncelleme: 24.2.2025 10:44

Dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalışmıştı: Uyuşturucuyla yakalanan şahıs hastaneye yatırılacak

İstanbul Beşiktaş Ortaköy’de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kovalamaca sonucu silah çekilerek durduruldu. Aracında yapılan aramalarda 4,5 gram esrar bulunan ve gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli Furkan A.'nın Prof. Bakırköy Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırılmasına kararı verildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalışmıştı: Uyuşturucuyla yakalanan şahıs hastaneye yatırılacak

Olay, 21 Şubat öğle saatlerinde Beşiktaş Ortaköy'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 PV 9208 plakalı otomobilin sürücüsü trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde ilerlemeye başladı. Durumu fark eden polis ekipleri, sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. Uyarılara aldırış etmeyerek kaçmaya başlayan sürücü yaşanan kovalamacanın ardından Ortaköy'de yakalandı. Polisin şüpheliyi durdurmak için silah çektiği ve otomobilin önüne geçtiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

HASTANEYE YATIRILDI

Yapılan incelemede, şüpheli Furkan A.'nın uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu belirlendi. Otomobilde yapılan aramada ise 4,5 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan Furkan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkarıldı. Adli makamların Furkan A.'nın, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözetim altında tutulmasına karar verildiği öğrenildi.

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Dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalışmıştı: Uyuşturucuyla yakalanan şahıs hastaneye yatırılacak
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