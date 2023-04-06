’Dur’ ihtarına uymayıp otomobiliyle polise çarptı, o anlar kamerada

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Çevre Yolu Görükle Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşakta asayiş uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü, otomobiliyle kendisini durdurmak isteyen polis memuru Z.Y.'ye çarptı. Yaralanan Z.Y., ekip arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Z.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.