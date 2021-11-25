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Giriş Tarihi: 25.11.2021 14:31

'Dur' ihtarına uymayıp, polise ve araçlara çarptı

DHA
’Dur’ ihtarına uymayıp, polise ve araçlara çarptı

Konya'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kamyoneti ile kaçan Faruk B., önce birkaç araca daha sonra kendisini durdurmak isteyen polis memuru Gökhan G.'ye çarptı. Takiple aranan Faruk G., aracı arızalanınca polis tarafından koşarken yakalandı. Hastaneye kaldırılan Gökhan G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay, saat 11.30 sıralarında, Karatay ilçesinde meydana geldi. Polis, şüphe üzerine Faruk B.'nin kullandığı 42 CVL 48 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. Bunun üzerine Faruk B., 'dur' ihtarına uymayıp, hızını artırarak kaçtı. Faruk K., kaçarken polis aracı ile diğer araçlara da çarptı. Polisin sıkı takibi sürerken, Faruk B.'yi bu kez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Gökhan G., durdurmak istedi.

Yine 'dur' ikazına uymayan Faruk K., Gökhan G.'ye çarpıp kaçtı. Sanayi sitelerinin olduğu bölgede aracı arızalanan Faruk B., koşarak kaçtığı sırada yakalandı. 'Hırsızlık' dahil çeşitli suçlardan kaydı olan Faruk B., gözaltına alındı. Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Gökhan G.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

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'Dur' ihtarına uymayıp, polise ve araçlara çarptı
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