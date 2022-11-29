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Giriş Tarihi: 29.11.2022 04:48

Dur ihtarına uymayıp polisle çatıştılar: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir ihbarı değerlendiren KOM ekiplerinin takibe alıp ''Dur" ihtarında bulunduğu otomobildeki şüpheliler ateşle karşılık verince silahlı çakışma çıktı. Çatışmada şüphelilerden biri olay yerinde ölürken 2 polis ayağından silahla yaralandı. 3 şüpheli ise sağ olarak yakalandı

İHA
Dur ihtarına uymayıp polisle çatıştılar: 1 ölü, 2 yaralı

Olay Manavgat ilçe sanayiinde bu gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre yasadışı yollarla getirilen silahların satılacağı ihbarını alan Manavgat Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekipleri, şüpheli otomobili takibe aldı ve Sanayi Sitesi içerisinde "dur" ihtarına bulundu. Ekiplerin "dur" ihtarına ateşle karşılık veren şüpheliler, polis aracının kullandıkları araca arkadan çarpması sonucu araçtan inerek kaçmak istedi.

Çıkan çatışmada ismi henüz belirlenemeyen bir şüpheli, olay yerinde hayatını kaybederken KOM Büro'da görevli 2 polis memuru ayağından yaralandı. 3 şüpheli ise sağ ele geçirildi. Yaralanan polisler ambulans beklemeksizin ekip aracı ve sivil bir araçla hastaneye kaldırıldı.

Çatışmada ölen ve ismi öğrenilemeyen şüpheli Olay Yeri İnceleme ekibinin incelemelerinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Manavgat Devlet Hastanesi ve özel bir hastanede ameliyata alınan polis memurlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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Dur ihtarına uymayıp polisle çatıştılar: 1 ölü, 2 yaralı
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