Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.
SORU: Dur işaretinin mucidi olan, yaya geçidi, dönel kavşak, tek yönlü yol, taksi durağı fikirlerini bulan ve polisler için ilk trafik yönetmeliği el kitabını yazan William Phelps Eno için hangi bilgi doğrudur?
A- Araba kullanmayı öğrenmemiştir (CEVAP)
B- Aşırı hızdan kaza yaparak ölmüştür
C- Ehliyetine ömür boyu el konulmuştur
D- Trafik cezası ödeme rekortmenidir