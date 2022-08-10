Haberler Yaşam Haberleri Dur işaretinin mucidi olan, yaya geçidi, dönel kavşak, tek yönlü yol, taksi durağı fikirlerini bulan ve polisler için ilk trafik yönetmeliği el kitabını yazan William Phelps Eno için hangi bilgi doğrudur?
Giriş Tarihi: 10.8.2022 22:08 Son Güncelleme: 10.8.2022 22:09

Dur işaretinin mucidi olan, yaya geçidi, dönel kavşak, tek yönlü yol, taksi durağı fikirlerini bulan ve polisler için ilk trafik yönetmeliği el kitabını yazan William Phelps Eno için hangi bilgi doğrudur?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan sorusunun cevabı merak konusu olarak şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

Dur işaretinin mucidi olan, yaya geçidi, dönel kavşak, tek yönlü yol, taksi durağı fikirlerini bulan ve polisler için ilk trafik yönetmeliği el kitabını yazan William Phelps Eno için hangi bilgi doğrudur?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: Dur işaretinin mucidi olan, yaya geçidi, dönel kavşak, tek yönlü yol, taksi durağı fikirlerini bulan ve polisler için ilk trafik yönetmeliği el kitabını yazan William Phelps Eno için hangi bilgi doğrudur?

A- Araba kullanmayı öğrenmemiştir (CEVAP)
B- Aşırı hızdan kaza yaparak ölmüştür
C- Ehliyetine ömür boyu el konulmuştur
D- Trafik cezası ödeme rekortmenidir

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Dur işaretinin mucidi olan, yaya geçidi, dönel kavşak, tek yönlü yol, taksi durağı fikirlerini bulan ve polisler için ilk trafik yönetmeliği el kitabını yazan William Phelps Eno için hangi bilgi doğrudur?
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