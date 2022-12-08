Durağa asılan mektuplar öğrencilerin ödevi çıktı

Gümüşhane'nın Hasanbey Mahallesi'ndeki Dumlupınar İlkokulu'nun karşısında bulunan otobüs durağı, tabela ve direklere mektuplar asıldığı görüldü. İlkokul öğrencilerinin yazdığı tahmin edilen mektubun birinde, "Sokak hayvanlarına önem veren insanlarımıza teşekkürümüz çoktur. Sokak hayvanlarımıza önem verdiğimiz kadar fakir insanlara da lütfen önem verelim. Fakir insanlarla dalga geçmeyin... Bir çocuğun mutlu olmaya hakkı yok mu?" denildi. Başka bir mektupta ise hayvanlara eziyet edilmemesi yazıldı. Yapılan araştırmada Dumlupınar İlkokulu'nda sosyal bilgiler dersinde öğretmenin, çocuklara 'sosyal farkındalık' oluşturmak için böyle bir ödev verdiği ortaya çıktı.